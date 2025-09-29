Ofertas y descuentos en aparcamientos y hoteles para el Plenilunio de Santa Cruz

Ofertas, descuentos y precios especiales para el durante el fin de semana del Plenilunio Santa Cruz, que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre, según ha explicado el alcalde de la capital de la Isla, José Manuel Bermúdez.

En concreto, señaló que diversos parking de la capital tinerfeña aplicarán tarifas especiales para facilitar el acceso y la movilidad con “el objetivo es incentivar el uso de aparcamientos regulados”, y añadió que “también ayudará a que residentes y turistas disfruten de la programación cultural y de ocio de manera más cómoda”.

En este sentido, José Manuel Bermúdez señaló que “estas medidas forman parte de nuestro objetivo de fomentar una movilidad responsable, sostenible y eficiente dentro del municipio”, y añadió que “será un intenso fin de semana y este tipo de medidas ayudan a la ciudadanía a acercarse a Santa Cruz de manera cómoda”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que “estas ofertas y descuentos de aparcamientos públicos se encuentran en la sección denominada Movilidad en la página web, donde también se incluyen los refuerzos de Titsa y Metropolitano para ese fin de semana, así como información relevante de los taxis”, y añadió que “en esta sección también se encuentra la información relativa al Bus Turístico, esto es, que ese fin de semana tendrá un precio especial para residentes de 2,5 euros”.

Aparcamientos con descuento

Así, Pérez detalló que “el parking Mencey contará con un precio reducido de 0,50 euros la hora en horario nocturno el viernes 3 de octubre, de 20:00 a 03:00 horas, mientras que el sábado 4 y el domingo 5 el precio será de 0,70 euros la hora durante las primeras ocho horas de estancia, a partir de ese tiempo, la tarifa será de 1,55 euros por hora”, y añadió que “el parking Ramón y Cajal ofrecerá una tarifa de 0,60 euros por hora desde el viernes 3 a las 18:00 horas hasta el domingo 5 de octubre a las 00:00 horas, siempre que se utilice la aplicación Telpark en la modalidad de Entrada Express”.

“El parking Weyler también se suma con una promoción, durante todo el fin de semana, a través de la aplicación Aparcados APK2”, indicó Pérez, quien detalló que “mediante este sistema, las personas usuarias podrán beneficiarse de una tarifa plana de 15 euros para estancias de entre cinco y veinticuatro horas, con acceso automático por matrícula y sin necesidad de tickets ni cajeros”.

Asimismo, el aparcamiento ubicado en la Plaza de España ofrecerá precios reducidos con el uso de su aplicación, incluyendo 24 horas de estancia por 10,95 € y un 10 % de descuento adicional en estancias por minutos, y también contará con tarifas especiales para la carga de vehículos eléctricos. Por último, los parkings Bulevar y Mercado tendrán un precio de 0,75 y 0,85 euros por día, respectivamente. Además, la guagua turística City Sightseeing tendrá un precio de 2,50 euros para residentes durante todo el fin de semana.

Igualmente, Titsa colaborará con la oferta habitual del servicio urbano de Santa Cruz, incluyendo sus líneas nocturnas y las del servicio interurbano, así como con la promoción del Parking del Intercambiador de Santa Cruz. Por su parte, Metropolitano de Tenerife reforzará sus frecuencias a través de dos tranvías de refuerzo en la tarde del sábado, en horario de 17:00 a 00:30 horas, y dos tranvías de refuerzo en el nocturno del sábado al domingo, en horario de 00:00 a 06:00 horas. De la misma manera, los taxis tienen abierto el calendario a lo largo del fin de semana, por lo que no están sujetos a día de parada.

Presentación de Plenilunio Santa Cruz. / El Día

Ofertas y descuentos en alojamientos

Además, más de una decena de establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la ciudad se han sumado a Plenilunio Santa Cruz a través de ofertas y descuentos para el fin de semana y que se pueden consultar en la web del evento.

En este sentido, Pérez informó de que “entre los establecimientos que ofrecerán ofertas y descuentos se encuentran el Iberostar Heritage Grand Mencey, el Hotel Escuela Santa Cruz, el NH Tenerife, el Silken Atlántida, el Taburiente, el Príncipe Paz, el Adonis Plaza, el Colón Rambla, el Náutico, el INNSiDE by Meliá Tenerife Santa Cruz y la Casa Colonial Cejas”, y añadió que “todos ellos han diseñado tarifas especiales que incluyen descuentos de entre el 5% y el 30%, precios promocionales por noche, desayuno incluido o tarifas planas en habitaciones individuales, dobles y familiares”.

Asimismo, Pérez recordó que “estas ofertas no sólo facilitan el alojamiento a quienes quieran vivir la experiencia completa de Plenilunio, sino que además refuerzan la importancia del evento para la economía local y para el sector turístico”, y añadió que “las promociones se pueden consultar en la página web en el apartado denominado Alojamiento”.

De esta manera, quienes decidan alojarse en la ciudad durante el fin de semana podrán elegir entre una amplia oferta adaptada a diferentes presupuestos, con promociones disponibles tanto a través de las páginas web oficiales de los hoteles como de códigos promocionales específicos para Plenilunio.

Actividades

Plenilunio Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias (Gobierno de Canarias), Canarias Latitud de Vida, y cuenta con la colaboración de Fuente Alta.

Las personas interesadas en ampliar información de la programación de Plenilunio pueden acceder a la página web , donde también se encuentran las ofertas disponibles de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, así como las ofertas y descuentos de parkings. Plenilunio Santa Cruz recomienda la utilización del transporte público o bicicleta, la ubicación de residuos en los contenedores habilitados, uso de vaso único y promueve el uso de envases de cartón.