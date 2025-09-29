Alexis Amaya, propietario de dormitorum, defiende el voto del público en la elección de la reina del Carnaval

El debate sobre la eliminación del voto del público en la elección de la reina del Carnaval sigue generando reacciones. Una de las voces críticas con la medida es la de Alexis Amaya, fundador de dormitorum, firma que de cara a 2026 volverá a presentar candidata en la gala. El empresario tinerfeño aseguró que la decisión supone «una involución», al tiempo que defendió el papel histórico del pueblo en la fiesta.

«Entiendo los motivos, los comprendo. A veces el público no vota a la mejor fantasía, sino por simpatía al diseñador, a la candidata o incluso a la marca. Pero el Carnaval no deja de ser una fiesta del pueblo y el público tiene que intervenir, aunque sea de una forma simbólica. Eliminarlo completamente me parece excesivo y contrario a lo que representa esta celebración», apuntó.

Amaya recuerda que el voto popular nunca tuvo un peso decisivo en el resultado final: «Podrían haberlo reducido, haberlo dejado en un diez por ciento, por ejemplo, pero eliminarlo de raíz es un error. Al final, lo que se ha quitado es una forma de participación que enriquecía la gala y generaba conexión con la ciudadanía».

El vínculo con el público y las marcas

El empresario insistió en que la retirada de esta vía no solo afecta al espíritu participativo de la fiesta, sino también a las marcas que apuestan por el certamen. «El hecho de pedir el voto era una manera de comunicarnos con la gente, de estrechar un lazo. Nos obligaba a ser creativos, a estar presentes en la calle y en las redes, a inventar fórmulas para acercar la fantasía al público. Ahora nos quitan esa herramienta y tendremos que buscar otras vías. Cuando se cierran puertas, se abren otras, pero no deja de ser una pérdida», señala.

La elección de Cecy Wallace

Sobre la elección de Cecy Wallace como candidata de dormitorum, Alexis Amaya subraya que la decisión no responde a una estrategia de marketing vinculada al voto popular. «Con Cecy llevamos trabajando desde hace tiempo. Ha colaborado en campañas, en inauguraciones, incluso en un pódcast. Sabíamos que ser candidata era un sueño para ella y quisimos apoyarla. Tiene carisma, está muy comprometida y creemos que hará un gran papel en el escenario», comenta el patrocinador que volverá a presentar aspirante.

Amaya rechazó las críticas que señalan que la elección de una influencer buscaba capitalizar votos. «No tiene sentido. La pasada edición ganamos el voto popular y no conseguimos la reina; lo máximo que hemos cosechado en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha sido una primera dama, el año pasado con Sedomir Rodríguez de la Sierra, con quien repetimos. Ya hemos demostrado que ese respaldo no garantiza nada».

Adiós a las suspicacias

A pesar de sus críticas, Amaya reconoce que la medida tiene un efecto colateral positivo: despeja dudas sobre favoritismos. «Al final, gane quien gane, no habrá suspicacias. Todos sabemos que en los jurados también se dan situaciones discutibles: maquilladores que trabajan con candidatas y con miembros del jurado, colaboraciones previas… Son cosas que siempre han ocurrido y nadie dice nada. Pero parece que se nos señala solo a las marcas. Vetar a alguien por ser influencer es como vetar a alguien por ser guapa. No tiene sentido».

El empresario también lamentó que se haya utilizado la polémica para generar tensiones innecesarias: «Nosotros hemos dado nuestra opinión con respeto. Lo que no me gustó es que se desvelara una conversación privada entre el concejal y yo, además con información que no era cierta. Nunca hemos pretendido situarnos por encima de diseñadores o candidatas. Simplemente decimos que el voto popular era un puente con la gente, y ahora lo hemos perdido».

dormitorum y la apuesta por la comunicación

dormitorum ha destacado en los últimos años por su originalidad en sus campañas. Amaya explica que la clave está en entender la fiesta como un fenómeno de alcance social y cultural. «El Carnaval necesita comunicación, visibilidad, atraer a nuevos públicos. Eso es lo que hemos intentado siempre: ampliar el espectro, que más personas lo vivan. Hemos hecho lo mismo en Tenerife y en Las Palmas, porque también allí tenemos negocios y porque amamos los dos carnavales; allí logramos una reina con Juan Carlos Armas, en la primera vez que un chicharrero se alzaba allí con el cetro».

Este año, la firma presentará candidatas tanto en Santa Cruz como en Las Palmas, con la intención de seguir sumando a la proyección de la fiesta. «Somos activos, creemos en la colaboración público-privada. No se puede depender solo de lo público. La iniciativa privada aporta frescura, riesgo y creatividad. Y eso, al final, beneficia al Carnaval», concluyó.