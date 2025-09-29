Cambio de imagen para la degradada entrada a Santa Cruz de Tenerife por el Sur

La degradada entrada a la capital tinerfeña por la autopista del Sur (TF-1) se convertirá en una zona verde, cambiando por completo su imagen. Así se establece en el ambicioso proyecto cuya ejecución acaba de licitar el Cabildo, por un presupuesto de 3,1 millones de euros, para llevar a cabo la mejora paisajística de los taludes que se encuentran a la altura de MercaTenerife. Asimismo, con esta obra, la Corporación insular pretende poner fin al riesgo existente en la citada zona por la caída de piedras, «garantizando así la seguridad de los conductores».

En concreto, se intervendrá en los taludes situados entre los puntos kilométricos 2+000 y 3+000 de la autopista del Sur, en el margen derecho, «en el tramo comprendido entre Santa Cruz y el enlace con MercaTenerife». Se trata, según lo indica el Cabildo, de espacios degradados, que no ofrecen, precisamente, la imagen más adecuada para aquellos que acceden o salen de la capital tinerfeña hacia el Sur. Esta actuación comprende tanto la transformación paisajística de dicho entorno, para embellecerlo, como los trabajos necesarios para prevenir la caída de material sobre la TF-1 (autopista del Sur) y también sobre un tramo la TF-4 (autovía de Penetración), dos vías por las que circulan decenas de miles de vehículos a diario.

«Ésta es la primera imagen que se observa de la ciudad de Santa Cruz para los usuarios de la TF-1 que acceden desde el Sur de la Isla. El ámbito se encuentra degradado, bastante deficiente y asilado del entorno urbano circundante, generando así un impacto significativo visible desde la autopista del Sur, así como desde la cercana autovía TF-4, ambas vías catalogadas como carreteras de interés regional», se indica en los documentos que acompañan al anuncio de esta licitación en la Plataforma de Contratación del Estado.

Infografía del proyecto de mejora paisajística en la entrada a Santa Cruz por la autopista del Sur. / El Día

Vegetación invasora

En éstos también se apunta que se trata de un gran talud que presenta un aspecto de abandono debido a la elevada presencia de vegetación invasora (Pennisetum setaceum-rabo de gato), restos de asfaltos , escombros y movimientos de tierras antiguos. Además, dicho talud es objeto de una «fuerte pérdida» de sustrato, debido a la erosión hídrica que «se ve acrecentada por la elevada pendiente de la zona y la falta de vegetación que sustente el terreno, mostrando éste, incluso, numerosos socavones producidos a causa de las avenidas de agua de lluvia».

Objetivos

El Cabildo de Tenerife explica que esta obra tiene como principales objetivos mejorar la calidad paisajística de los márgenes de la vía que se encuentran en estado de abandono, «cuyo nivel de degradación continuaría aumentando ante la falta de medidas correctoras», y mejorar la seguridad vial de los usuarios de las carreteras contiguas, al ejecutar la estabilización y revegetación de los taludes, evitando los desprendimientos y, por lo tanto, la caída de material a la autovía de Penetración (TF-4) y a la autopista del Sur (TF-1). «Todo ello, con el fin de otorgar carácter e identidad al paisaje observable desde estos viarios».

La parcela en la que se actuará tiene una superficie de 60.000 metros cuadrados y está situada, según resalta el Cabildo , en un punto estratégico, ya que es la primera imagen que reciben los ciudadanos que acceden a la capital tinerfeña desde el Sur de la Isla.

Infografía del proyecto de mejora paisajística en la entrada a Santa Cruz por la autopista del Sur. / El Día

Actuaciones

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo en esta zona se encuentran el desbroce, limpieza, demoliciones, trasplantes y perfilado de los taludes;la implantación de una barrera contra caída de rocas en el pie del talud que se encuentra directamente encima de la incorporación de la autovía de Penetración con la autopista del Sur;el restablecimiento de los viales existentes y el remodelado del relieve; la jardinería y el tratamiento de la superficie, así como la instalación de una red de riego.

La Corporación insular señala que la alta visibilidad de este espacio desde la autopista del Sur y la cercanía a otras áreas ajardinadas, mantenidas por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje, le dotan de características idóneas para ser transformado en una nueva zona verde que «elimine los actuales impactos paisajísticos de esta zona».

Complejidad

El Cabildo también resalta la complejidad de esta actuación, debido a la morfología de la superficie en la que se intervendrá. Yes que el 95% de esta superficie está conformada por taludes con una inclinación severa, «lo cual impide la mecanización de las labores y obliga a que la mayor parte de ellas se realicen con los operarios colgando de cuerdas sujetas a líneas de seguridad en la parte superior de los taludes». «Va a ser una obra que va a necesitar de una gran cantidad de horas de personal especializado» .

Jardinería

Se plantarán unos 300 arbustos autóctonos, por lo que será necesario, según se indica en el proyecto, la instalación de un pequeño vivero con una superficie de 75 metros cuadrados aproximadamente. Entre las especies arbustivas autóctonas que se emplearán para embellecer la zona se encuentran el tarajal (Tamarix canariensis), el balo (Plocama pendula) y el lentisco (Pistacia Lentiscus). «Se procederá a la eliminación de todo arbusto o árbol no autóctono».

Demoliciones

Para ejecutar este proyecto será necesario derribar el bajante de hormigón de la obra de drenaje situada en una de las zonas de actuación, el bajante del aliviadero de la entrada a MercaTenerife, la antigua base de la torre de alta tensión situada en el mismo ámbito y, por último, ejecutar una demolición de asfalto.