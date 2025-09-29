¿Cómo aplicará Santa Cruz de Tenerife el 'basurazo'?: un incremento del 50% de media y no se bonificará a la vivienda vacacional

La impuesto de la basura en el municipio de Santa Cruz de Tenerife aumentará, a partir del 1 de enero de 2026, un 50% de media, aunque para algunos casos dicho incremento podrá llegar hasta el 70 ó el 80%. Así lo anunció este lunes, 29 de septiembre, el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento chicharrero, el nacionalista José Alberto Díaz Estébanez, quien explicó que en la capital tinerfeña el conocido como basurazo se aplicará en función del valor catastral y del número de habitantes del inmueble, en el caso de la tasa de basura para las viviendas, y en función del valor catastral y de los usos, en el caso de las empresas.

El edil de Hacienda admitió que los contribuyentes sufrirán un "importante" aumento del recibo de la denominada Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como tasa de la basura, pero también quiso dejar claro que el Consistorio chicharrero sube este impuesto porque se trata de una obligación impuesta por el Gobierno de España, que "transpone la normativa europea de manera unilateral, sin tener en cuenta a los ayuntamientos".