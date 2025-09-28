Santa Cruz de Tenerife designa a Javier Caraballero nuevo responsable de Participación Ciudadana

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, firmó el pasado miércoles, 24 de septiembre, el decreto por el que nombra a Javier Caraballero, también concejal de Fiestas del Ayuntamiento, al frente del área de Participación Ciudadana, responsabilidades que hasta ahora llevaba a cabo el también edil Javier Rivero, que gestiona y dirige las áreas de Obras, Infraestructuras y Patrimonio Municipal.

A partir de ahora, Caraballero deberá gestionar todos los apartados de Participación Ciudadana, entre cuyos cometidos se incluyen los centro comunitarios, las entidades ciudadanas, los órganos de participación de la ciudad, además del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, las subvenciones para colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento de las entidades ciudadanas de todo tipo, además de la gestión de los trámite para la cesión de locales municipales y la declaración de los expedientes de entidades que persiguen la declaración de Interés Público de la Ciudad.

Debe tenerse en cuenta, además, que las acciones impulsadas por el área de Participación Ciudadana tienen que ver con el servicio que ofrece una mediación técnica entre el resto de servicios municipales y los procesos que impliquen participación ciudadana en cualquiera de sus formas o niveles, precisamente cuando estos procesos implican la participación de varias áreas municipales y/o son de ámbito amplio, que afecta al conjunto del municipio, la implicación del servicio de participación se intensifica llegando en ocasiones a tutelar y gestionar directamente el proceso participativo.