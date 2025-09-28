Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz: "Me envenena que paguemos por un servicio de limpieza que no se presta"

Un mandato y medio lleva ya en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

El primer día que llegué lo hice como alcaldesa de Santa Cruz porque los ciudadanos manifestaron su deseo de cambio en las urnas. Y ahora somos la primera fuerza política, pero en la oposición.

¿Qué ha cambiado del primer día a la situación actual?

¿Que todos estamos más viejos? (se ríe). Las guaguas también están más viejas, los policías siguen siendo pocos y sus coches también son más viejos. Los problemas de vivienda han empeorado. No sé qué decirle la verdad, mejoras pocas: parques infantiles que dejamos proyectados nosotros, y chapa y pintura en alguna otra cosa.

De su año como alcaldesa presume de haber resuelto el rescate del dinero de Las Teresitas.

Si habla de la Alcaldía, de la comparación del año que estuve, no hay año del señor Bermúdez que aguante una comparación con el mío. Ni en recuperación de dinero público, ni en gestión de lo público, ni en ejecución de proyectos, ni en realización de proyectos, ni en arreglo de cancha. Lo he repetido varias veces: compare un año suyo, el que usted elija, con el mío.

Junto a Las Teresitas, también intervinieron en Emmasa.

También el expolio que se estaba produciendo en Emmasa, a razón de 2,3 millones de euros al año, que iban a sumar 50, y si no llegamos a pasar por ahí se hubiera terminado la concesión.

Pero los 100 millones de Las Teresitas…

Noventa y siete, sí.

¿Dónde han revertido en favor del vecino?

Esa es una buena pregunta porque no se ven. Estarán en asfaltados, en cambios de césped, en arreglos puntuales, en mantenimiento de obras, en tres barandillas o en cosas así, pero no en obras transformadoras.

¿A qué tipo de obras transformadoras se refiere?

Un soterramiento, una vía de conexión, viviendas para la transformación del parque público de Santa Cruz, una infraestructura que genere cohesión social, una nueva instalación deportiva, una nueva vía o una nueva forma de generar movilidad.

¿Cuál es su prioridad política?

Que vivas donde vivas en Santa Cruz no te suponga una tortura disfrutar de los servicios o prestaciones de la ciudad.

Al final demostró que se podían instalar ascensores…

Se pueden. Y son los únicos que están puestos, los dos que yo dejé firmados cuando se decía que no se podía. Después, en 2023, se volvió a decir que no se podía y ahora hay anuncios de que se van a hacer otros con fondos Next. Yo lo deseo, lo empujaré con toda mi fuerza.

¿Cuál es su prioridad en la gestión, la movilidad?

Absolutamente. Garantizar la movilidad desde la vivienda en edificios antiguos y también en la ciudad en pendiente. La accesibilidad es clave.

¿Y el carril bici?

El primero que estoy a favor es el carril bici Añaza–Las Teresitas que prometió Bermúdez en 2011. Ese me parece prioritario y sigo esperando que cumpla su promesa. Por supuesto debe haber carriles bici en la ciudad. Preferentemente en vías principales trazadas a favor de pendiente: Méndez Núñez, La Rambla, Avenida Anaga. Y hay que proteger vías como Los Majuelos o Los Príncipes, que deberían conectar con barrios como La Salud.

¿Por el Pilar sí o no?

No. En el plan de movilidad aprobado y actualizado en 2023 no está contemplado. Lo que pasa es que llegan fondos europeos y después se busca cómo gastarlos. Eso no coincide con la planificación aprobada y ha generado un caos de circulación, sin más medidas porque no tenemos ni más líneas ni más frecuencia de transporte colectivo.

Entonces, ¿la solución no es el carril bici?

La solución no es incumplir el plan de movilidad. No se pueden tomar medidas aisladas. La política de movilidad es completa o no es.

Dentro de esa visión, ¿qué papel juega el transporte público?

Es imprescindible. Vaya a la Salud un sábado y mire cuánto tarda en llegar con la línea 901. El problema no es solo el estado de las guaguas, también la frecuencia y las rutas. Los conductores de Titsa lo saben bien, llevan décadas conduciendo.

Y los taxis.

No puede ser que el alcalde y la concejala de Movilidad estén enfrentados con todos los que construyen la movilidad colectiva y pública de la ciudad. No puede ser.

¿Tiene enemistad personal con Bermúdez?

No. El contacto es cero porque él ha decidido que así sea. Yo sigo ejerciendo mi trabajo.

¿Llegaría a acuerdos con él?

Nuestro compromiso es con Santa Cruz. Si vemos que hay un concejal que trabaja en algo importante para la ciudad, aunque sea un asunto concreto, estaremos remando en la misma dirección. No nos importa de qué partido sea.

Pero Bermúdez promete muchos proyectos de cara al futuro.

Sí. Es difícil prometer algo que no haya prometido él antes: piscina en el Toscal, piscina en Tincer, en Cuesta Piedra, rehabilitación de la Plaza de Toros, Cabo Llanos, carril bici Añaza–Las Teresitas… Promesas hay muchas, hechos pocos.

También se han anunciado aparcamientos.

Están planificados, incluso en Cabo Llanos, pero ahora dicen que no hacen falta. Sin embargo, el plan de aparcamientos demuestra que superan el 90 % de ocupación. ¿Cómo que no hacen falta?

Disculpe que vuelva a hablar de La Salud. La situación de movilidad en el barrio es alarmante para los vecinos. Yo no sé si es tan carnavalera como el alcalde, pero ¿qué futuro le busca al mercado de La Salud y a los grupos?

Yo creo que aquí he sido contundente siempre. El mercado de La Salud no está a la altura de los grupos del Carnaval. No está a la altura de los grupos del Carnaval. Por cierto, ahí tenemos otra promesa en un artículo que firma usted, por dos ocasiones y por dos elecciones, en las que prometía un nuevo recinto el señor Bermúdez. No solo eso, es que en algunas situaciones se generan conflictos y además tendríamos que valorar la seguridad y la calidad de ese lugar.

Pero ahora mismo están invirtiendo un millón de euros en reparar fachadas y cubiertas.

Sí, después de haber invertido otro millón y otras obras. Es un asunto que me indigna bastante, debo decir. La situación del mercado de La Salud. La situación de desidia con los grupos de Carnaval en general, con las de espacio.

Se enfada cuando se le pregunta por los locales del Carnaval.

Frunzo el ceño, sí. Porque para mí el Carnaval no es eso. Para mí, el Carnaval… Creo que la mayoría de personas que nos gusta el Carnaval, el Carnaval no es una verbena o siete verbenas o los días esos de fiesta. El Carnaval se construye, y le iba a decir que desde septiembre, pero es absolutamente falso. Hay gente que cuando termina el Carnaval ya está pensando en las letras, en el diseño, en la organización, en cómo va a ser con las perras, en todo esto. Y por tanto, a mí me gusta verles ensayar. Me gusta verles concursar y me entristece que tantas cientos y cientos de personas estén dedicando su tiempo en hacer el Carnaval de Santa Cruz, el mejor Carnaval del mundo, en esas condiciones. No es normal que tengamos que esperar a cuatro pabellones para que los grupos ensayen. Hay comparsas de Santa Cruz se van a La Laguna para preparar sus coreografías.

¿Es partidaria de mantener el Centro Municipal de Acogida o apuesta por crear más en otros municipios como pide el alcalde?

El alcalde está pidiendo que se hagan en otro sitio, que la solución es sacarlo de Santa Cruz. Yo voy a insistir porque lo siento, pero con independencia de lo que él presione a sus compañeros de partido para hacer otro tipo de cosas, hay que desarrollar nuestra propia competencia y mirar cuál es el modelo de integración y de asistencia.

¿Qué quiere decir?

No es posible para Santa Cruz abordar problemas que exceden de su competencia. Y no estoy hablando de esta, sino de la salud mental. Hay que mejorar la salud mental y la atención a personas con adicciones, por ejemplo, porque si tú abordas en ese momento la pobreza pero te olvidas de la parte de las adicciones, aunque tengamos un convenio con Médicos del Mundo, no vas a poder sacar a esa persona de la calle. Entonces la coordinación no tiene que ser solo de cuestión de medios de atención y de las ayudas que pueda recibir el propio Ayuntamiento, sino que tiene que haber una política integral con la comunidad autónoma, fundamentalmente, pero también con el Cabildo.

La concejala de Asuntos Sociales asegura que trabaja en mejorar la Ayuda a Domicilio.

Nos oponemos a que el Ayuntamiento de Santa Cruz deje de prestar la ayuda a domicilio. Eso es lo que pretende. No quiere mejorar la ayuda a domicilio, quiere dejar de prestarla. Quiere sustituirla por una subvención para que el ciudadano se busque la vida.

Y ustedes se oponen.

Por supuesto. Combatiremos con todos los medios a nuestro alcance para que el Ayuntamiento no deje de prestar la ayuda a domicilio. Y le digo: es el único ayuntamiento de toda España, y desde luego de toda Canarias, constatado, que quiere dejar de prestarlo.

Vivienda. El alcalde se lamenta de la falta de apoyo del Gobierno central para nueva promociones.

Pues no lo entiendo, porque las medidas que están tomando todas tienen financiación del Gobierno. Ahora mismo hay 37 viviendas construyéndose, y están pagadas en su integridad por una subvención que el presidente Ángel Víctor Torres y el consejero Chano Franquis transfirieron en diciembre de 2022. Y todavía estamos con esas 37 viviendas. Si usted repasa los ejercicios presupuestarios del señor Bermúdez, verá que de los últimos cinco ejercicios, en cuatro, el presupuesto para la construcción de vivienda nueva fue cero euros.

¿Y el Plan General?

Muchos años sin Plan General. Y tampoco hay visos de solucionarlo pronto. Por ahora solo hay parcheado, modificaciones. Pero ni una aprobación inicial. Esto es dramático.

¿Cuál es el estado de la obra de la calle La Rosa?

A los centros escolares de la zona, por ejemplo, le prometieron que acabarían las obras en su zona en tres meses y los trabajos ya van por dieciséis meses. No es de recibo la situación a la que se somete a a comerciantes y a vecinos incumpliendo los plazos prometidos.

En limpieza, ¿cómo valora la situación?

Mire, esto es documentación del contrato de limpieza. Todo esto que le enseño (dice mientras señala a seis tomos somo su mesa de más de doscientas hojas cada uno). Y el problema es que no se están cumpliendo los pliegos. No se está cumpliendo el trabajo por el que se le paga a la empresa. Así de claro.

¿Por ejemplo?

Le pregunto a usted: ¿cree que se lavan los contenedores de Santa Cruz una vez por semana? La respuesta es no. Y además, hay zonas que directamente no se limpian nunca. Por ejemplo, San Andrés. No ha entrado una hidro a limpiar la ladera en un año. Y sin embargo se paga. Me envenena la situación de la limpieza. Porque no solo son molestias para los vecinos, es que se paga por un servicio que no se presta. Y eso es la conclusión a un estudio que nos está llevando mucho tiempo.

¿Cuánto se paga por la limpieza de contenedores al año?

Un kilo al año en lavar contenedores y mantenimiento de contenedores. Y tenemos localizadas zonas donde no han lavado los soterrados ni una vez. Y tenían que hacerlo una vez por semana.

¿Cuál es el estado de salud de Santa Cruz?

Hay que analizar movilidad, limpieza, vivienda, asuntos sociales… Hay que distinguir entre el potencial de la ciudad, los ciudadanos y los gestores. Ellos no son Santa Cruz, aunque su periódico siempre lo titula así. Santa Cruz les queda grande. No están a la altura de la ciudad.

¿Pero cómo definiría el estado en el que se encuentra la ciudad?

Los ciudadanos de Santa Cruz son gente que limpia por fuera de sus negocios, que incluso tienen que ir a la Rambla a cepillar. Esta ciudad tiene una capacidad que no se está llevando a sus máximas. Y no podemos, porque este señor gobierne mal, hablar mal de la ciudad.

¿Advierte diferencias entre los barrios y el centro de Santa Cruz? ¿Vecinos de primera y de segunda?

Mejor pregunte en Taganana, o en La Monja, o la Gallega o en Chimisay. Pero es que también puede preguntarlo en Duggi, en El Toscal o en La Salle, porque en ese sentido no paran de reducir ese centro, de ampliar las zonas que se sienten abandonadas. Fíjese hace años se decía que no se limpiaba sino de la Rambla pa’ bajo; pregunte ahora si sienten ese abandono a los vecinos de La Rambla o a los vecinos de la calle San Sebastián o en El Toscal.

¿Se plantea una tercera oportunidad en mayo de 2027?

El problema no es mayo, es junio (se ríe). No porque no vayamos a ganar, sino porque hasta ahora el problema han sido las mayorías. Los ciudadanos nos han dado su predilección. Mi trabajo es convencerles de que Santa Cruz puede estar mejor, que merece estar mejor, que se merecen esta ciudad. Y convencerles de que eso solo es posible si cambia el gobierno local.

En un contexto nacional complicado para el PSOE y con Vox en auge, ¿no influirá en Santa Cruz?

Santa Cruz no funciona así. Aquí no va de eso. El PSOE ha sacado mayorías absolutas incluso en horas bajas nacionales. Lo que pasa en Santa Cruz no depende de esas encuestas.

¿Volvería a pactar con Coalición Canaria?

Yo ya pacté. Y por eso digo que conmigo no va eso de pactar por pactar. Para estar así, mejor hago oposición. El cargo es un instrumento para conseguir objetivos, no para aferrarse a él. Y me daría vergüenza presentarme sin cumplir lo que prometí.

¿Qué opina de que Bermúdez repita como candidato?

Con qué cara se presenta otra vez a prometer el polideportivo de Cuesta Piedra o Tíncer, con qué cara vuelve a la Salud a hablar de aparcamientos. Yo no tengo esa cara. Si estoy gobernando es para ejercer el puesto que me dieron los ciudadanos y eso pasa por gestionar, tomar decisiones y dar cuenta del trabajo realizado; no quiero ser alcaldesa de infografías.