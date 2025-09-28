Una jornada de fango, agua y obstáculos en Hoya Fría

«¡Vamos, Josito, vamos!», le gritaba este domingo con vehemencia una joven a uno de los participantes. Apenas eran las 9 de mañana y el Acuartelamiento de Hoya Fría se había convertido en uno de los epicentros deportivos de la mañana en Tenerife con la celebración de la XII edición de la OCR CrossfastRace Cívico-Militar, que contó con casi 1.300 inscritos. Nueve kilómetros y más de 70 obstáculos tenían por delante quienes se atrevieron con este reto.

Aficionados a las pruebas de obstáculos, grupos de amigos del gimnasio, habituales de competiciones atléticas que también disfrutan llenándose de barro… Perfiles diversos y el deseo compartido de pasar una mañana diferente confluyeron en el recinto militar. «Yo voy tres veces en semana al gimnasio y suelo participar de vez en cuando en pruebas de este tipo, y la verdad es que uno se lo pasa estupendamente», decía Sara Díaz, vecina de Santa Cruz y que, aunque este domingo no pudo calzarse las zapatillas de deporte por una lesión muscular, acudió a animar a unos amigos.

Hasta con el perro

No se trataba de una única modalidad. Se podía disputar de forma individual, en parejas o en equipos de tres personas. También estaba la Can Crossfast, con un recorrido de 4 kilómetros, en la que los corredores debían completar el recorrido junto a sus mascotas. «Vine a ver a mi hijo y me lo estoy pasando muy bien», expresaba Rosa María González. Ella no iba a correr ni nunca lo ha hecho, aunque no lo descarta. «Me gusta el ambiente y quién sabe si un día me da por probar», manifestó esta orotavense de 49 años desde la zona principal, una explanada de asfalto en la que las salidas –las denominadas ‘tandas’- no paraban de producirse.

Un participante con su perro. / Arturo Jiménez

Una especie de graderío conducía a un espacio con escaleras, una zona en la que se debía reptar por el suelo, tubos para saltar o un desnivel que tenía que ser superado agarrándose a una cuerda. Cerca de allí, una bandeja de recogida de escombros contenía agua en su interior y los participantes se metían dentro. En la parte baja había incluso una hoguera.

Élite

La citaba la organizó el Club Deportivo Crossfast 49, el Regimiento de Infantería Tenerife 49 y el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, con la colaboración del Cabildo de Tenerife. En Élite se llevaron la victoria Javier Rodríguez y Melina Alonso. En Preélite ganaron Eduardo López y Fátima del Pino Morales. En la Liga Canaria, en hombres, quedó en primera posición Eduardo López, mientras que en mujeres lo hizo Judit Henríquez.

Luis Álvarez, con Draco, e Inma González, con Mica, salieron victoriosos en la Can Crossfast. Por equipos, en categoría masculina, triunfaron Antonio Rodríguez, Carlos Suárez y César Llanos, mientras que en féminas ganaron Ana Vanesa Cabrera, Begoña González y Elisanda Pérez, y, en mixto, Alexis Barroso, Juan José Macías y Mireya Bermúdez.

Popular

En la Crossfast Popular, en la categoría masculina, ganó Marcos Luis Pérez, mientras que Marta Bencomo obtuvo la primera posición femenina. En la modalidad por parejas ganó en masculino la formada por Luis García y Sebastián Pedraza; en femenino, el dúo compuesto por Linda Wolfert y Martha Madroño, y, en mixto, Javier Rodríguez y Aissa Benzirar.

Para realizar el recorrido, los participantes disponían de 120 minutos como máximo y de 60 para la modalidad Can Crossfast. Los competidores podían intentar superar los obstáculos cuantas veces quisiesen, aunque, a partir de su segundo intento, debían dejar pasar a quienes lo fueran a intentar por primera vez. «En cada obstáculo habrá un juez para comprobar que se realiza el paso del obstáculo o la ejecución de la prueba correctamente», recogía el reglamento.

Desde el viernes

En realidad, la competición se había iniciado con los más pequeños el pasado viernes, cuando se celebró la II edición del Kid’s Crossfast. En esta modalidad estaba previsto que participaran 160 niños de entre 6 y 14 años, que recorrieron distancias de 2 y 4 kilómetros con pruebas adaptadas a su edad, incluyendo obstáculos y zonas de hinchables. Este domingo, la cita deportiva dio comienzo desde las 8:30 horas.

Entre los más madrugadores se encontraba Miguel Pérez. «Yo estoy aquí más de chófer que de corredor», bromeó. «He participado varias veces, pero en los últimos meses no he podido entrenar lo suficiente y hoy solo vine a traer a mis hijos, a los que también les encanta esto», relató. «Hay mucha gente, animación, actividades y, además, el tiempo también acompaña», opinó al ser preguntado por el ambiente.

XII edición de la OCR Crossfast Race Cívico-Militar / Arturo Jiménez

Acuartelamiento

Una de las peculiaridades de esta prueba es que permite a los participantes y espectadores adentrarse en las instalaciones militares de Hoya Fría. «Es un auténtico placer poder interactuar de forma directa con la sociedad a la que servimos, primero en el Difas, en el ejercicio Centinela Canario, en las pistas de la Corona Forestal», afirmó el coronel jefe del regimiento de Infantería Tenerife 49, Alberto Cherino. «La OCR Crossfast representa otra gran oportunidad para mostrar a la sociedad civil el trabajo que realizamos a diario y abrirles el Acuartelamiento de Hoya Fría, porque se trata de fortalecer los lazos con la ciudadanía, compartir el esfuerzo, la superación y el equipo, y mostrarles que estamos a su servicio», expresó.

Precisamente a la superación se refería otro de los participantes, de nombre Daniel. Según explicó, años atrás llevaba una vida sedentaria y empezó a acumular peso, hasta que un contratiempo de salud le hizo replantearse su situación. «Empecé primero a correr, después me matriculé también en un gimnasio, más tarde me pasé al ‘crossfit’ y, entre unas cosas y otras, he participado en pruebas de obstáculos como esta», apuntó. «Este tipo de retos me llevan a obligarme a entrenar y, sobre todo, me lo paso bien junto a los compañeros de entrenamiento y la gente con la que se encuentra uno», añadió al hacer balance de su experiencia.

Hoya Fría

La CrossfastRace Cívico-Militar nació en 2013 en Hoya Fría, donde celebró sus tres primeras ediciones. En 2016, a propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se trasladó a la Dársena de Los Llanos con la colaboración de la Autoridad Portuaria, donde permaneció hasta 2018. Un año después, en 2019, regresó a Hoya Fría, donde se ha consolidado hasta la actualidad. «Hoy es una cita de referencia en el calendario deportivo de la ciudad y un ejemplo de la unión entre el ámbito civil y militar», destacó el Ayuntamiento de Santa Cruz en una nota.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, consideró sobre la CrossfastRace que «siempre ha despertado gran expectación y sorprende por su dificultad, ya que requiere estar muy preparado físicamente para afrontarla, por lo que es un éxito rotundo haber contado con casi 1.300 inscritos en las distintas categorías».

Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, quiso destacar que «es un buen ejemplo del tipo de evento deportivo que queremos para Santa Cruz y que va mucho más allá de la mera competición». Y añadió: «Se trata de una carrera llena de valores, que anima a los pequeños a hacer deporte en familia y pruebas de equipo, apostando por el esfuerzo compartido».