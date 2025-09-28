Javier Caraballero gana peso en el equipo de gobierno de Bermúdez

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, firmó el pasado miércoles, 24 de septiembre, el decreto por el que nombra a Javier Caraballero como nuevo responsable del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento capitalino. El edil, que ya ostenta la Concejalía de Fiestas, suma así nuevas competencias en sustitución de Javier Rivero, quien continuará al frente de Obras, Infraestructuras y Patrimonio Municipal.

Agradecimiento en su despedida

Javier Rivero, hasta ahora concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, hizo balance de su gestión tras ceder el área a su compañero de grupo. En una publicación en redes sociales, expresó su agradecimiento «por la confianza que me brindaron el alcalde, José Manuel Bermúdez, y todos mis compañeros del grupo».

Los logros de Rivero

El edil subrayó algunos de los hitos alcanzados. Entre ellos, la mejora en el mantenimiento de los locales municipales, con revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas, una demanda histórica de las asociaciones vecinales. También resaltó la aprobación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que definió como «el más moderno de Canarias».

Asimismo, destacó la recuperación de los presupuestos participativos, que quedaron blindados en el reglamento, y el incremento de la subvención anual a las entidades ciudadanas hasta los 300.000 euros, con un modelo más sencillo de justificación. «Hemos sido pioneros en Canarias en este aspecto», afirmó.

Centros Comunitarios: el proyecto estrella

El proyecto que Rivero señaló con mayor orgullo fue la puesta en marcha de los Centros Comunitarios, un nuevo modelo de gestión de locales municipales que ya funciona en enclaves como El Sobradillo, Nuevo Obrero y Valleseco. «Queda mucho por mejorar, pero estoy convencido de que es un proyecto que llega para quedarse», apuntó.