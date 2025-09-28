Javier Caraballero gana peso en el equipo de gobierno de Bermúdez
El edil de El Draguillo sustituye en la gestión con las asociaciones a Javier Rivero, que continuará con Infraestructura y Obras, además del Distrito Suroeste y el Parque Marítimo y el Palmetum
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, firmó el pasado miércoles, 24 de septiembre, el decreto por el que nombra a Javier Caraballero como nuevo responsable del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento capitalino. El edil, que ya ostenta la Concejalía de Fiestas, suma así nuevas competencias en sustitución de Javier Rivero, quien continuará al frente de Obras, Infraestructuras y Patrimonio Municipal.
Agradecimiento en su despedida
Javier Rivero, hasta ahora concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, hizo balance de su gestión tras ceder el área a su compañero de grupo. En una publicación en redes sociales, expresó su agradecimiento «por la confianza que me brindaron el alcalde, José Manuel Bermúdez, y todos mis compañeros del grupo».
Los logros de Rivero
El edil subrayó algunos de los hitos alcanzados. Entre ellos, la mejora en el mantenimiento de los locales municipales, con revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas, una demanda histórica de las asociaciones vecinales. También resaltó la aprobación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que definió como «el más moderno de Canarias».
Asimismo, destacó la recuperación de los presupuestos participativos, que quedaron blindados en el reglamento, y el incremento de la subvención anual a las entidades ciudadanas hasta los 300.000 euros, con un modelo más sencillo de justificación. «Hemos sido pioneros en Canarias en este aspecto», afirmó.
Centros Comunitarios: el proyecto estrella
El proyecto que Rivero señaló con mayor orgullo fue la puesta en marcha de los Centros Comunitarios, un nuevo modelo de gestión de locales municipales que ya funciona en enclaves como El Sobradillo, Nuevo Obrero y Valleseco. «Queda mucho por mejorar, pero estoy convencido de que es un proyecto que llega para quedarse», apuntó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La abandonada terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife sufre un incendio
- La joya del modernismo canario: un espectacular palacete semiabandonado en Santa Cruz que lleva 5 años en venta
- Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
- Así se perfila el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: nuevas formaciones, una decena de bajas y 105 grupos
- Pierde una mochila con más de 22.500 euros de una herencia en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife
- Una calle 'más bonita' en Santa Cruz de Tenerife: finaliza la obra de mejora paisajística en Pío Baroja
- Carlos Tarife: «Me niego a que los domingos en Santa Cruz de Tenerife sólo se escuche el sonido de las palmeras»
- Llega Plenilunio Santa Cruz: más de 100 actividades en 20 emplazamientos