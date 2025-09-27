Santa Cruz de Tenerife alerta de que necesita 158 policías locales más

El municipio de Santa Cruz de Tenerife necesita 158 policías locales más para garantizar un servicio policial adecuado, "para garantizar un modelo de seguridad de proximidad y preventivo en la ciudad". Así lo ha manifestado este viernes, 26 de septiembre, en el pleno del Ayuntamiento chicharrero, la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, durante la defensa de una moción que ha sido aprobada, con la abstención del PSOE, para instar al Gobierno de España a eliminar la tasa de reposición en los cuerpos de seguridad.

La concejala de Seguridad explicó que si se elimina dicha tasa, los ayuntamientos del país podrán convocar todas las plazas para la Policía Local que necesitan. De León informó de que, en la actualidad, la Policía Local chicharrera cuenta con un total de 351 efectivos, cuando en realidad necesita 509, para así cumplir con los ratios establecidos por ley, de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes.

"Este Ayuntamiento se ha visto limitado para convocar las plazas necesarias en la Policía Local debido a la tasa de reposición establecida por el Gobierno de España. Esta limitación en su momento fue coyuntural pero hoy es un freno para dotar al municipio de los efectivos que requiere. Por ello, tenemos menos policías de los necesarios para garantizar un modelo de seguridad preventivo, cercano y suficiente, para que los agentes puedan estar allí donde la ciudadanía los necesita, en los barrios, en los pueblos, en los caseríos, en las playas, en los grandes eventos de nuestra ciudad", manifestó la concejala.

Ésta señala que el servicio público que presta la Policía Local es de naturaleza obligatoria y esencial, "por lo que es fundamental buscar fórmulas para la incorporación de nuevos efectivos, ofertando más empleo que nos acerquen a los ratios mínimos contenidos en las normas autonómicas".

Gladis de León aprovechó para recordar que el propio presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, anunció públicamente su voluntad de eliminar la tasa de reposición en los cuerpos de seguridad para enero de 2025. En este sentido, la edil denunció que ya han pasado nueve meses y ese compromiso todavía no se ha materializado. "Lo que pedimos hoy desde Santa Cruz es que ese anuncio se convierta en hechos, que una decisión que ya ha sido reconocida como necesaria por el propio Gobierno no siga demorándose".

Apoyo

La responsable del área de Seguridad en la capital tinerfeña pidió a todos los grupos políticos del Consistorio su apoyo para instar al Ejecutivo español a que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se contemple la eliminación de la tasa de reposición, "garantizando así la incorporación de nuevos efectivos que permitan reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la prevención y atender adecuadamente las crecientes demandas de los ciudadanos".

Abstención

Pero aunque la moción fue aprobada, gracias a los votos del equipo de Gobierno local, formado por CC y PP, y del grupo municipal de Vox, por su parte, el Partido Socialista, decidió abstenerse. La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, alegó que esta medida ya ha sido anunciada por Pedro Sánchez, por lo que se llevará a cabo. Asimismo, denunció que el Ayuntamiento no haya convocado oposiciones para la Policía Local en años anteriores, "cuando no estaba la tasa de reposición".

"Incapacidad"

También aprovechó para criticar que a los agentes no se les dote de los recursos necesarios para realizar su labor. "Estamos hablando, por ejemplo, de la flota de vehículos, de las prácticas de tiro, y de las instalaciones en las que desarrollan su trabajo. Lo que no vamos a permitir es que intenten culpar a otras administraciones de la incapacidad de esta Corporación", añadió Hernández.