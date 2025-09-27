Pedro Capó y Ptazeta, estrellas de Plenilunio 2025

La decimoséptima edición de Plenilunio ya tiene a sus grandes protagonistas musicales: Pedro Capó y Ptazeta. El festival, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre bajo el lema Misterios del Universo, convertirá a Santa Cruz en un escenario vibrante donde convivirán la cultura, la gastronomía, el deporte, el comercio y, como no podía ser de otra manera, la música en vivo.

El puertorriqueño Pedro Capó, autor de éxitos globales como Calma o La fiesta, será el encargado de poner la nota internacional a un evento que año tras año crece en ambición y alcance. Su concierto tendrá lugar el sábado 4 de octubre, a las 21:45 horas, en la Plaza de La Candelaria, un escenario emblemático que se convertirá en el epicentro musical de la ciudad. Su presencia supone un salto de calidad para el festival, que confirma así su capacidad de atraer a artistas de primer nivel con una trayectoria consolidada y reconocimiento mundial.

Por su parte, la canaria Ptazeta representará la energía local con proyección internacional. Con su voz potente y un estilo urbano que mezcla trap, rap y reguetón, la artista se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la nueva generación musical. Su actuación está prevista para el sábado 4 de octubre, a las 23:00 horas, en la explanada de la Avenida Marítima, en un concierto que promete congregar a miles de seguidores y marcar uno de los momentos más esperados del festival. Ptazeta simboliza el talento emergente de Canarias y su capacidad de conectar con el público más joven.

La canaria Ptazeta representará la energía local con proyección internacional. / SOCIEDAD DE DESARROLLO - PLENILUNIO

Ambos conciertos se enmarcan dentro de un fin de semana que transformará Santa Cruz en un espacio de encuentro cultural y festivo. Durante tres días, plazas, parques y calles se llenarán de propuestas para todos los gustos y edades: espectáculos familiares, actividades deportivas, rutas de compras, exhibiciones artísticas y una oferta gastronómica que convertirá la ciudad en un gran mercado al aire libre. La música de Capó y Ptazeta será el broche de oro de un programa que aspira a reunir a miles de personas en torno a la cultura y el ocio compartido.

La combinación de un artista internacional de renombre y una figura local en plena proyección global refleja la filosofía del festival: unir lo cercano con lo universal, lo local con lo galáctico, en sintonía con el lema de esta edición. Bajo el título Misterios del Universo, Plenilunio invita a descubrir Santa Cruz desde nuevas perspectivas, de día y de noche, con experiencias que van más allá del entretenimiento y se convierten en vivencias colectivas.

Junto a estos dos grandes nombres, la programación musical de Plenilunio ofrecerá una variada propuesta de grupos y estilos que recorrerán diferentes escenarios de la ciudad. Bandas locales, formaciones emergentes y artistas consolidados completarán un cartel pensado para llegar a públicos diversos, desde quienes buscan ritmos urbanos y actuales hasta los que prefieren propuestas más tradicionales o familiares. Esta amplitud musical refuerza el carácter plural del festival y convierte cada rincón de Santa Cruz en un espacio de descubrimiento.

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, entidad organizadora del evento, refuerza además su compromiso con la sostenibilidad, fomentando el uso del transporte público durante los días de festival. La web oficial, pleniluniosantacruz.com, ya recoge toda la programación detallada para que los ciudadanos puedan planificar su visita.

Plenilunio Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias (Gobierno de Canarias), Canarias latitud de vida, y cuenta con la colaboración de Fuente Alta.