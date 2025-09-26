Golpe sobre la mesa de los comercios del centro de Santa Cruz de Tenerife: exigen una revisión urgente del carril bici

Los negocios del centro de Santa Cruz de Tenerife han dado un golpe sobre la mesa por las molestias que está generando el carril bici en determinadas calles, un carril que permanece cerrado por decisión judicial y cuyo futuro está pendiente de un recurso presentado por el Ayuntamiento. La Asociación de Comerciantes Zona Centro y Fauca (Federación de Áreas Urbanas de Canarias) han elaborado un escrito en el que exigen una solución alternativa al carril bici en las calles de El Pilar y Villalba Hervás, solicitando al Consistorio una revisión urgente de la Red Ciclable implantada en el casco histórico de la ciudad.

Los comerciantes señalan que el diseño actual del carril bici en las citadas dos calles no garantiza seguridad, accesibilidad "ni el correcto funcionamiento del centro de la ciudad". Tanto Fauca como la Asociación de Comerciantes Zona Centro insisten en que el modelo actual ha demostrado ser incompatible con la movilidad, la seguridad y la actividad comercial en la zona.

"No funciona"

Manifiestan que en las calles de El Pilar y Villabla Hervás, la convivencia entre el carril bici y la circulación rodada "no funciona en su diseño actual". "Los elementos delimitadores instalados impiden una respuesta adecuada en situaciones de emergencia, afectando al paso de ambulancias, bomberos y otros servicios esenciales". Asimismo, denuncian que la eliminación de espacios de carga y descarga en estas calles dificultan el abastecimiento y la operatividad de los comercios del centro.

Fauca y Zona Centro quieren dejar claro que apoyan la movilidad sostenible en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, pero indican que ésta debe aplicarse de forma adaptada al contexto urbano. "El Pilar y Villalba Hervás necesitan un rediseño urgente, con soluciones alternativas que hagan posible la convivencia real entre vehículos de movilidad personal, peatones, transportes y comercios".

Proceso de participación ciudadana

Ante el escrito elaborado por ambas entidades, el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, ha recordado que el futuro del carril bici en el centro de Santa Cruz está pendiente de un auto judicial. Áun así, el también primer teniente de alcalde propone abrir un proceso de participación ciudadana para rediseñar ambas calles y "ver qué futuro deben tener".

Peatonalización

"A tráves de este proceso de participación ciudadana se decidirá si el carril bici se queda como está en dichas calles, si volvemos al modelo anterior o si se peatonalizan estas vías. Eso sí tenemos que esperar a que la Justicia responda al recurso presentado por el Consistorio contra la paralización de las obras de la Red Ciclable", ha señalado el también primer teniente de alcalde.

Tarife también ha querido dejar claro que lo único que ha hecho el área de Servicios Públicos que él dirige, con respecto a la Red Ciclable, es cumplir con el mandato del Plan de Movilidad de la ciudad. Su implantación ha supuesto una inversión de más de 1,7 millones de euros.

Informe jurídico

Por otro lado, y con respecto al informe jurídico que el primer teniente de alcalde solicitó para averiguar si es posible poner en marcha el carril bici mientras se espera por la resolución judicial, Carlos Tarife anuncia que, finalmente, eso no es posible.

Suspensión

El Ayuntamiento de Santa Cruz tenía previsto inaugurar la Red Ciclable de la zona centro de Santa Cruz el pasado 28 de junio. Sin embargo, el día 23 de ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó la suspensión de las obras del carril bici. El auto fue dictado a raíz de la solicitud realizada por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén y el abogado Felipe Campos para que se procediera a la ejecución provisional de la sentencia con la que éstos lograron, en marzo de este año, que se anulara la Ordenanza de Tráfico. El Consistorio ha presentado un recurso contra dicha decisión, por cuya respuesta aún se está esperando.