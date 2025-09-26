Santa Cruz de Tenerife iniciará en 15 días la última fase de la mejora de la calle de La Rosa

La céntrica calle de La Rosa, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se abrirá al tráfico hasta la calle San Antonio en 15 días, iniciándose, de esta forma, la fase final de la obra de mejora y transformación de esta vía.

Así lo anuncia el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien explica que una vez que se abra la calle de La Rosa hasta San Antonio, el Ayuntamiento cerrará el último tramo que queda por ejecutar, que es el comprendido entre San Francisco Javier y San Vicente Ferrer.

Colegio

Javier Rivero señala que ya la próxima semana se abrirá al tránsito peatonal la acera izquierda de la calle de La Rosa a la altura del colegio María Auxiliadora (Salesinanas), para que el centro pueda recuperar todas sus pertas de acceso. Y la siguiente, añade, en 15 días, se abrirá al tráfico de vehículos el tramo de La Rosa hasta San Antonio, "donde se recuperará el sentido que tenía anteriormente, en dirección subida hacia Méndez Núñez".

Obras en la calle de La Rosa. / El Día

Fase final

A su vez, añade el concejal, cuando se abra La Rosa hasta San Antonio, se cerrará el último tramo de obra, entre las calles San Francisco Javier y San Vicente Ferrer, "lo que supondrá también el cambio de sentido de la calle Santa Clara, a cuyos garajes se podrá acceder a través de Santiago". "Por lo tanto, una vez que se proceda a este cierre, comenzaremos a trabajar en la última fase de la obra", comenta.

Tres meses

El concejal de Infraestructuras anuncia que el siguiente objetivo será abrir a tres meses vista un nuevo tramo hasta la calle San Francisco Javier. Recuerda que la previsión es que la remodelación de la calle de La Rosa finalice completamente en julio de 2026. "Esta vía se convertirá en un espacio mucho más cómodo, accesible y atractivo", apuntó.

Comprensión

Rivero aprovechó para agradecer la comprensión y colaboración de los centros educativos en esta fase que termina ahora. Los trabajos para mejorar esta céntrica vía, que incluyen la ampliación de las aceras, comenzaron en julio de 2023 y supondrá una inversión superior a los cuatro millones de euros.