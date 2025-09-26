La murga Ni Pico-Ni Corto deja de salir después de 52 años en el Carnaval de Santa Cruz

Con lágrimas en los ojos anunció la tarde-noche del pasado miércoles el presidente de Ni Pico-Ni Corto, Fino Díaz, que la murga no participará en el concurso del próximo Carnaval. Con 52 años de historia, como recuerda su célebre pasacalle Paseando por las calles de El Toscal, el colectivo fundado por Domingo Ortega y Abelardo Díaz causará baja por segunda vez en más de medio siglo de trayectoria.

Una ausencia histórica

Se trata de la segunda ocasión en la que esta sociedad —la cuarta más antigua en la fiesta de la máscara después de Ni Fú-Ni Fá, Triqui-Traques y Diablos Locos— se ausenta del Carnaval. La primera ausencia se produjo entre 1991 y 1993, hasta que en 1994 regresó al concurso con Lorenzo Marichal como director artístico, el mismo al que ahora recurre Fino Díaz en la tentativa de refundación.

La falta de componentes y el escaso interés de las nuevas generaciones en la disciplina de los ensayos han terminado por pasar factura a una institución que, además, arrastraba una mala imagen en los últimos años. Hace nueve ediciones que Ni Pico-Ni Corto no logra el ansiado pase a la final, un desgaste que se agrava con la marcha de Fino Díaz en 2019 y la situación vivida en la pasada edición, cuando salieron reforzados por Avispados, que ya han confirmado que este año participarán en solitario.

De murga infantil a referente histórico

La murga debutó en las Fiestas de Invierno de 1973 —cuando el Carnaval aún no era oficial— animando las calles de El Toscal. Fue fundada ese mismo año por Abelardo Díaz, Alberto Mas, Marcelino Esteves Lorenzo, Francis Aroca y Domingo Ortega. En sus orígenes nació como murga infantil, bajo el nombre Ni Corto-Ni Pico, y no fue hasta 1982 cuando dio el salto a la categoría adulta y adoptó el nombre con el que ha hecho historia: Ni Pico-Ni Corto.

“No cerramos la puerta, hacemos un alto”

Visiblemente afectado, Fino Díaz reconoce que la situación del grupo es insostenible: «Las malas gestiones pasadas y la mala publicidad han dejado una huella que desanima a los nuevos componentes». Confiesa que incluso recibe anónimos desalentadores: «Me encuentro papeles por debajo de la puerta diciendo que no vamos a salir. Y yo me pregunto, ¿quién devuelve el dinero que pongo de mi bolsillo?». Como pensionista, asegura, ha tenido que pagar facturas de agua, luz y sueldos, un esfuerzo que ya no puede asumir.

«Cuando reuní al grupo para decir que teníamos que parar, muchos rompieron a llorar», recuerda. Sin embargo, insiste en que no se trata de un adiós definitivo: «Les tranquilicé: no cerramos la puerta, solo hacemos un alto». Por ello, el colectivo mantendrá su actividad con clases de música y canto, con la meta de regresar más fuerte y con savia nueva.

Crítica al modelo actual de murgas

Díaz también hace autocrítica y apunta a un problema de fondo: «Antes compartíamos hasta los bocadillos; ahora parece que todos están esperando a que el otro caiga». Asegura que las murgas han perdido valores como la solidaridad y el compañerismo, y denuncia la rivalidad y las trabas entre colectivos, así como la presencia cada vez mayor de grupos de fuera de Santa Cruz, que «restan oportunidades a los locales». Aun así, mantiene la esperanza de recuperar la esencia murguera y defiende la apertura a las mujeres y a las nuevas generaciones como clave para el futuro del Carnaval.

El proyecto artístico de Marichal

El director artístico, Lorenzo Marichal, explica que estuvo «en conexión absoluta» con Fino Díaz desde el primer momento. Subraya que la decisión no fue artística, sino práctica: «Desde el 30 de septiembre la murga tenía otra serie de pagos que había que hacer. Meternos en más y al final no salir era un problema». Precisa que la nota de prensa habla de una ausencia hasta Carnaval 2026, lo que él llama un “año sabático”.

Marichal confiesa su ambición: quería montar una estructura coral completa —sopranos, mezzos, tenores, barítonos y bajos— para llevar a la murga a un nivel inédito en el Carnaval. «Esto no es cualquier tontería, aquí me he pasado todo el mes de mis vacaciones con una letra para que esto sea grande». Pero sin 40 componentes, admite, el proyecto no podía sostenerse. «No me preocupaban las letras ni la música; lo que me preocupaba era la plantilla».

Camino al regreso

Pese al parón, Marichal asegura que ya trabajan en la formación musical y la captación de nuevas voces. Con el apoyo del director musical, Lucas Rojas, se pondrán en marcha talleres de canto y guitarra para sumar integrantes hasta alcanzar la cifra mínima de 40 componentes en septiembre. «Se ha planteado muchas cosas», resume, y defiende que el objetivo es claro: “hacer las cosas bien” y volver al Carnaval con un proyecto artístico sólido, renovado y digno de la historia de Ni Pico-Ni Corto.