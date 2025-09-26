Lágrimas e indignación en el pleno de Santa Cruz de Tenerife por Gaza

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes, 26 de septiembre, una moción conjunta del equipo de Gobierno, formado por CC y PP, y del grupo municipal socialista para manifestar su "enérgica condena a la violencia sistemática de los Derechos Humanos ejercida contra el pueblo palestino, así como a la destrucción deliberada de su infraestructura civil y humanitaria". El debate para defender esta moción, que fue rechazada por el grupo municipal de Vox, provocó lágrimas e indignación, entre otros muchos sentimientos, en el salón del plenos del Consistorio chicharrero.

En un principio, tanto CC como el PSOE habían llevado su propia moción sobre este asunto al pleno, pero, finalmente, lograron ponerse de acuerdo, incluyendo al PP, para aprobar un escrito conjunto. El portavoz de Coalición Canaria y concejal de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, comenzó su debate reconociendo que no es partidario de debatir en el pleno de Santa Cruz mociones que van más allá de las competencias y trascendencia municipal, pero explicó que, en este caso, ni el Consistorio ni los chicharreros se pueden quedar de brazos cruzados ante lo que está ocurriendo en Gaza. "Se están cometiendo acciones salvajes y desarmadas. Hay que parar esto, no podemos permanece impasibles", indicó.

"Matando de hambre"

La portavoz del Partido Socialista y exalcaldesa de la capital chicharrera, Patricia Hernández, no pudo controlar las lágrimas durante su discurso, al mencionar a los niños que están siendo asesinados o que "están matando de hambre". "Lo que está ocurriendo allí es cruel, despiadado, repugnante. No hay razón en el mundo que lo justifique. Están impidiendo que entre la comida, están lanzando bombas contra los campos de refugiados, están asesinando a periodistas, están asesinando a niños, a familias enteras. Es un genocidio, una matanza de civiles inocentes", aseveró.

Ciclismo

El primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Carlos Tarife, que apoyó en todo sus términos esta moción, también aprovechó para condenar las "actitudes violentas" de algunas manifestaciones en el país "y que los ciclistas no hayan podido recorrer las calles de España en libertad, cuando se tiene que tener claro que no todos los habitantes de Israel se ven reflejados en las acciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu".

En contra

El único partido político que votó en contra de esta moción fue Vox, cuyo portavoz, Alejandro Gómez, alegó que no podía apoyarla porque en ella sólo se condena la violencia ejercida contra Palestina, "cuando hay mucho más detrás". "No se hace alusión al atentado terrorista que el 7 de octubre de 2023 llevó a cabo Hamás en Israel, causando la muerte de más de 1.200 personas y el secuestro de 251 rehenes", indicó.

Excusa

Tanto el equipo de Gobierno como el PSOE negaron que esto fuera cierto, "pues la moción empieza, precisamente, condenado dicho atentado y la violencia ejercida por Hamás contra la población israelí, por lo que no pueden poner esto como excusa". Aun así, y para que Vox también la apoyara, CC, PP y los socialistas propusieron incluir en los acuerdos de la moción la condena también a aquel atentado, pero Vox no lo aceptó.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, mostró su sorpresa ante la decisión final del portavoz de Vox "en este Ayuntamiento". "Por su puesto que condenamos lo que hizo y hace Hamás, pero la venganza del Gobierno israelí es una matanza, una masacre y un genocidio. La respuesta militar del Gobierno de Israel ha derivado en una campaña de destrucción masiva y desproporcionada contra la población civil palestina. Como consecuencia de esta acción, en Gaza se registra ya más de 65.000 personas fallecidas, de las que más de 19.000 eran niños", apuntó Bermúdez. La portavoz del PSOE también le indicó a Vox que las miles de personas, entre ellos niños, que están muriendo en Palestina "no son Hamás".