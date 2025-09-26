El futuro de Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento prevé aprobar de forma inicial su nuevo Plan General en 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aspira a aprobar de forma inicial su nuevo Plan General de Ordenación (PGO), el documento que sentará las bases del futuro de la ciudad, antes de que finalice 2026. La concejala de Urbanismo, Zaida González (PP), se ha reunido con el nuevo equipo redactor de este documento, tras contratar, a principios de año y por 1,6 millones de euros, al estudio de arquitectura Coderch. El citado equipo, del que también forman parte funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, ha informado de que en breve se finalizará la elaboración de un diagnóstico del municipio, necesario, según señaló González, para «trazar el camino correcto».

Tanto la responsable de Urbanismo como el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), destacan que el nuevo PGO de Santa Cruz tiene entre sus objetivos prioritarios mejorar el acceso a la vivienda, la movilidad urbana y el «disfrute de la ciudad, sin descuidar el desarrollo económico y la generación de empleo». Estos señalan que con la asistencia técnica contratada, la elaboración del PGOha recibido un importante impulso. «Hasta la fecha, se han recabado datos de distintas áreas y se han celebrado numerosas reuniones sectoriales con especialistas, revisando planes insulares y analizando repercusiones en espacios de titularidad estatal, como el Puerto o propiedades del Ministerio de Defensa, así como servidumbres aéreas. Con ello, el trabajo de campo de acerca ya a su conclusión», resaltan.

Vital

El regidor chicharrero manifiesta que este documento de planeamiento es vital para ordenar el futuro urbanístico de la ciudad. «Para nosotros es fundamental seguir avanzando en la ordenación de Santa Cruz de Tenerife, con un Plan General que nos ayudará a crear nuevas oportunidades en sistemas dotacionales, construcción de vivienda y en la mejora de espacios en nuestro litoral. Además, el nuevo documento incluirá la futura planificación de la ciudad que ocupará el suelo de la Refinería, a través del proyecto Santa Cruz Verde 2030», agrega.

Planeamiento de 1992

La edil de Urbanismo recuerda que la anulación judicial, en 2020, del Plan General de Ordenación aprobado en 2013, tras diez años de tortuosa tramitación, obligó al Ayuntamiento a retomar un planeamiento de 1992. «Esto no es en absoluto deseable para ninguna ciudad, ya que obliga a tomar decisiones urbanísticas con criterios de hace más de 30 años». Por ello, agrega, el Consistorio decidió iniciar la elaboración de un nuevo PGO, para dotar al municipio de un «marco actualizado, realista y orientado al futuro».

Alegaciones

El siguiente hito, en cuanto a la tramitación del PGO, y según lo afirma la edil de Urbanismo, será la culminación de la fase de ordenación y la posterior presentación del documento para su aprobación inicial en el pleno municipal, lo que González prevé que ocurra antes de finalizar 2026. La concejala confía en que el nuevo PGOentre en vigor en el próximo mandato. Eso sí, apunta, el equipo redactor y Urbanismo trabajan con «transparencia y cercanía, y realizaremos todas las reuniones que sean necesarias para consensuar el contenido del plan».

Una vez que se produzca la aprobación inicial del PGO, se abrirá un periodo de consultas y alegaciones, destinado a enriquecer el documento final. «No podemos dejar de afrontar los grandes retos que tenemos ahora. Con una norma sencilla, procedimientos claros y visión de futuro, Santa Cruz podrá dar un salto decisivo hacia delante», asevera González.

Cronología

El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó un nuevo Plan General en el año 2013, tras una década de tramitación. En 2020, la Justicia anuló este documento por carecer de informe de sostenibilidad ambiental. Desde entonces, la ordenación urbanística de la capital chicharrera se rige por la adaptación básica de 2005 del PGO de 1992, un documento que se ha quedado obsoleto. En 2018, dos años antes de que entrara en vigor la anulación del PGO de 2013 y como ya se conocía la decisión de la Justicia, Urbanismo encargó a los mismos redactores la elaboración del nuevo PGO. Sin embargo, en agosto de 2022, «debido a circunstancias acaecidas durante la ejecución del contrato», se acordó la resolución del mismo. Entonces, la tramitación del nuevo plan pasó a manos del propio servicio municipal de Planeamiento y Gestión. El avance del nuevo Plan General y el estudio ambiental estratégico fueron aprobados en abril de 2023.

El año pasado, y debido a la complejidad de los trabajos aún pendientes, según lo argumentó la Gerencia de Urbanismo, ésta decidió sacar a licitación, por 1,6 millones, la contratación de una asistencia externa para poder finalizar el documento. Esta fue adjudicada a principios de año a la empresa Coderch. Esta semana, la edil de Urbanismo se ha reunido con el nuevo equipo para que éste informe sobre el estado del PGO.