La eterna sonrisa de Dulce Xerach
Xerach supo construir su propio universo cultural en una tierra de creadores
Ganaba mucho en las distancias cortas. Disfrutando la vida con una sonrisa en su rostro y buscando siempre el más difícil todavía, una pirueta con la que provocar un ruido cultural que ella amaba.
Lo hizo cuando se propuso salvar El Tanque, cuando se le metió entre ceja y ceja rescatar el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, cuando quiso contar un Robo en Sao Paulo a través de la mirada de la inspectora María Anchieta…
Hablando mal y feo, era lo que en Canarias llamamos un “culo inquieto” cuando de lo que se trataba era de generar un diálogo de ida y vuelta en el mundo de la cultura.
Voz de la cultura
Abogada y doctora en Arquitectura, otra de sus pasiones, Dulce Xerach fue política antes que una voz autorizada de la cultura en las Islas, pero aprovechó al máximo su estancia en el Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias o Ayuntamiento de Santa Cruz para defender desde su trinchera todo lo que tuviera que ver con el mundo de la creación.
Experta en asuntos asociados con la Propiedad Intelectual y el Patrimonio Cultural, era profesora asociada del Departamento de Urbanismo e Historia de la Arquitectura. Integrante de ATI y, más tarde, de Coalición Canaria, entre los puestos de responsabilidad que ocupó destaca el de consejera insular de Cultura, viceconsejera regional de Cultura y Deportes o diputada en el Parlamento de Canarias por Tenerife.
Durante su etapa en el Ejecutivo regional ostentó el cargo de Directora General del Gabinete del Presidente. Compañera sentimental del arquitecto santacrucero Fernando Menis, hermano del expresidente canario Adán Martín, contaba con una emoción sin barreras cada una de sus experiencias internacionales. Y es que su voz fue un elemento imprescindible para dar a conocer el talento de su pareja.
Su salto literario
El enorme equipaje cultural que acumuló Xerach en sus etapas como presidenta del Patronato Insular de Música y del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, en el consejo de administración del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea o en el Patronato del Parque Nacional del Teide, entre otros destinos, le valió para dar un salto a la literatura que nació con Robo en Sao Paulo.
Un texto con texturas negras en la que emergió una autora dio un gran impulso a la Generación I, mujeres que encontraron en la literatura un espacio para crear sus mundos, y que le cogió el gusto a escribir a partir de otras cuatro publicaciones: Muerte en la Bienal de Venecia, Secuestro en Hong Kong y Asesinato en una playa de Londres, tramas envueltas en misterio, muertes y un sinfín de sospechosos que jamás borraron su eterna sonrisa.
