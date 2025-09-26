Dos autores de anteriores carteles anunciadores, entre los cinco finalistas del concurso del Carnaval 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene a sus cinco finalistas para el concurso del cartel anunciador, en una edición que ha batido récord de participación con 62 propuestas presentadas, la cifra más alta de los últimos años.

Entre los cinco finalistas, entre los que el público deberá elegir su favorito, se encontran rostros conocidos, entre ellos, Alfonso Bravo, prestigioso fotógrafo y autor del cartel anunciador del Carnaval 2012, y Arón Morales, artista, cantante y ganador del último certamen convocado, cuando en 2024 fue seleccionado por su obra en la que parecía Celia Cruz con un mando a distancia de televisión.

Alfonso Bravo sorprende con su planteamiento, que poco o nada tiene que ver con una fotografía como es la especialidad de la casa, con la propuesta 'Sin lema'. En el particular de Arón Morales, también murguero, se traza como reto transformar la música en una obra plástica que lleva por título 'Desde bien lejitos vengo'.

No es autora del cartel anunciador del Carnaval, al menos por ahora, pero es una archiconocida de la fiesta: Juliana Serrano, la artesana y artista portuense capaz de dar vida a las telas. El título de su propuesta, "Con Cartón Pintao".

Los otros dos finalistas, de cuna palmera, Lía de Paz Franchy, de 30 años, que participó en el concurso para la elección del cartel de la Bajada de la Virgen de Las Nieves y que ahora pugna por ser la autora de la obra que promocione la fiesta de interés turístico internacional de la capital santacrucera. 'Tumbao y son' es el lema de la obra creada por Lía de Paz para el Carnaval chicharrero.

El otro artista de la Isla Bonita también entre los cinco finalistas, Héctor Expósito, que con 26 años es el benjamín de los 'cinco magnifícos' del concurso para elegir el cartel anunciador del Santa Cruz de Tenerife 2026; participó en la convocatoria similar para elegir el reclamo para promocionar las fiestas de la Virgen del Pilar, en Zaragoza, aunque la suerte parece sonreirle más por ahora en el Carnaval, a falta de la elección popular. También planteamiento tropical de Héctor Expósito, con 'Es más bello vivir bailando'.

Premios y votación pública

Cada finalista recibirá un premio de 1.000 euros y dispondrá de 20 días naturales, hasta el 18 de octubre, para desarrollar la propuesta completa de imagen gráfica a partir del cartel inicial. Posteriormente, entre el 20 y el 30 de octubre, se abrirá una votación pública en la que se decidirá el diseño ganador. El autor o autora recibirá 12.000 euros y su obra se convertirá en el cartel oficial que acompañará a la fiesta desde su arranque, previsto para el 16 de enero con la gala inaugural.

Jurado y valoraciones

El jurado estuvo integrado por profesionales del ámbito artístico, el diseño y el Carnaval: Alejandro Tosco, artista plástico; Patricia Delgado, artista gráfica; Patricia Hodgson, docente en Bellas Artes; Alexis Santana, diseñador de la reina del Carnaval 2025; Leo Martínez, referente del vestuario escénico y la alta costura; Daniel Pages, diseñador gráfico y director artístico del Carnaval 2026; Paula Álvarez, profesional de marketing y también directora artística de la fiesta; y Yeray Piñero, productor de artes escénicas y director artístico del próximo Carnaval.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ejerció como presidente del jurado, con voz pero sin voto, acompañado por María José Gómez Padilla, técnica del área, que actuó como secretaria.

Caraballero destacó «el gran nivel y la diversidad de las propuestas», mientras que el alcalde José Manuel Bermúdez valoró el trabajo del área de Fiestas para consolidar una imagen que trascienda el cartel: «Estoy convencido de que estos cinco finalistas pondrán muy difícil la elección y que tendremos una imagen a la altura de nuestro Carnaval».