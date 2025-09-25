Simulacro de erupción volcánica en Tenerife: Santa Cruz participará con estos recursos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde el servicio de Seguridad Ciudadana y Emergencias, participará activamente en el desarrollo del simulacro de erupción volcánica que se desarrollará el próximo viernes en el municipio de Garachico. El consistorio santacrucero está colaborando en toda la fase de preparación de este importante e innovador ejercicio liderado por el Cabildo Insular de Tenerife.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado la importancia estratégica de la participación de la capital en este ejercicio de gran envergadura, manifestando que “la seguridad y la preparación de nuestros equipos es una prioridad absoluta y, de hecho, nuestra participación activa en este simulacro de erupción volcánica, liderado por el Cabildo, demuestra el firme compromiso de Santa Cruz con la coordinación insular en materia de emergencias”.

“Este ejercicio -continuó Bermúdez- no solo pone a prueba nuestros protocolos, sino que garantiza que, ante una emergencia real, todos los servicios actúen de manera cohesionada y eficaz. Además, la colaboración de nuestras unidades de drones y de Protección Civil es fundamental, ya que nos permite testar las tecnologías más innovadoras al servicio de la protección de la ciudadanía”.

Cartel del simulacro. / E. D.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, puso en valor el rol de los efectivos municipales y la concienciación ciudadana, señalando que “desde el servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, aportamos al simulacro de Garachico tanto efectivos de nuestra Agrupación de Voluntariado como técnicos especializados para evaluar el ejercicio. Es vital recordar a toda la población que este viernes se emitirá un Mensaje ES-Alert a todos los teléfonos de la isla: es solo un simulacro, pero es crucial que la ciudadanía lo reciba, lo lea y pulse 'Aceptar'.

“Estos ejercicios de comunicación y respuesta son la base para que Santa Cruz y toda la isla estén preparadas para proteger a la población y para asistir en cualquier escenario de riesgo, por complejo que sea”, resumió Gladis de León.

Recursos de la capital

La aportación de Santa Cruz se concreta con las unidades de drones, tanto de la Policía Local como de Protección Civil, que participarán en los escenarios asignados por la organización. También tendrá un papel fundamental la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, que desplazará a una quincena de efectivos y como soporte externo a su ambulancia. Por último, Santa Cruz también aportará técnicos especializados en la materia en calidad de observadores y evaluadores del simulacro.

También desde el servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la capital habrá activación con motivo de este simulacro de evacuación y alerta por erupción volcánica en la isla de Tenerife, que comenzará este viernes 26 de septiembre, a partir de las 09:00 horas. A lo largo de la mañana de ese día se emitirá un mensaje ES-Alert que se recibirá en todos los teléfonos móviles de la Isla, con texto y un fuerte sonido con el que se advertirá sobre la emergencia simulada. La ciudadanía deberá leer el mensaje, emitido en coordinación con el 112 del Gobierno de Canarias, y pulsar 'Aceptar'.

Mensajes de alerta

En concreto, el 112 emitirá varios mensajes de alerta ciudadana entre las 9:00 y las 13:00 horas que se recibirán en los teléfonos móviles, por lo que las personas pueden recibirlo en el momento del envío, o al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica, si se encontrara fuera de ella. No lo recibirá si su teléfono está apagado o en modo avión.

Los avisos de inicio y fin de evacuación del municipio de Garachico pueden llegar también a Icod de Los Vinos, La Guancha, Los Silos, El Tanque, Buenavista del Norte, y ocasionalmente San Juan de La Rambla y Los Realejos.

El mensaje de aviso de inicio y fin de confinamiento para el municipio de El Tanque también podría llegar a Los Silos, Garachico, Icod de Los Vinos, y ocasionalmente Los Realejos y Buenavista del Norte.

Y aunque la prueba se realiza en Tenerife, debido al alcance de las antenas de telefonía móvil, el aviso de erupción previsto a las 9:20 horas aproximadamente para toda la isla, también podría recibirse en algunas zonas de Gran Canaria y La Gomera, no así en Fuerteventura y La Palma donde, aunque con baja probabilidad, podría darse algún caso. Además, las embarcaciones que estén de paso cerca del litoral de la isla también podrán recibirlo.

Avisos a la población

Es importante que las personas que estén conduciendo no se alarmen y detengan el vehículo en un lugar seguro para leer el mensaje de emergencia y pulsar 'Aceptar'. Una vez aceptado el mensaje, éste desaparecerá de la pantalla del teléfono móvil.

En el caso de tener en su entorno familiares de avanzada edad, se aconseja explicarles previamente en qué consiste este sistema de alerta para evitar que se alarmen.

Charlas divulgativas sobre el simulacro de erupción de Tenerife impartidas en Garachico / Arturo Jiménez

Además, el mensaje de alerta también podrá recibirse en inglés si el teléfono móvil está configurado en un idioma distinto al español.

Prueba de los niveles de protección

Este operativo se enmarca en la Semana EU-Modex Tenerife sobre riesgo volcánico y tiene como objetivo principal poner a prueba los niveles de protección y asistencia a la población, con más de un millar de profesionales entre expertos, Fuerzas de Seguridad del Estado y servicios insulares y regionales.

El Ayuntamiento de Santa Cruz recuerda a toda la población que se trata de un simulacro de erupción volcánica y que este tipo de pruebas son importantes para si se produce una emergencia real.