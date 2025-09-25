Santa Cruz de Tenerife enfrentará a civiles y militares en una prueba deportiva de más de 70 obstáculos

Santa Cruz de Tenerife enfrentará a civiles y militares en una prueba de obstáculos este fin de semana, en concreto, el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre. La XII edición de la OCR Crossfast Race Cívico-Militar tendrá lugar en el Acuartelamiento de Hoya Fría.

Se trata de una exigente prueba deportiva organizada por el Club Deportivo Crossfast 49, el Regimiento de Infantería Tenerife 49 y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes, con la colaboración del Cabildo de Tenerife. La jornada será de puertas abiertas. La entrega de premios se realizará a partir de las 12:40 horas del domingo.

Modalidad infantil

La competición arrancará el viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas con la entrega de dorsales y la celebración de la II edición del Kid’s Crossfast. En esta modalidad, participarán 160 niños de entre 6 y 14 años, que recorrerán distancias de 2 y 4 kilómetros con pruebas adaptadas a su edad, incluyendo obstáculos y zonas de hinchables.

Prueba principal

El domingo 28 de septiembre, a partir de las 08:30 horas, se disputará la prueba principal, con un recorrido de 9 kilómetros y más de 70 obstáculos en diferentes modalidades: individual, por equipos de tres personas o por parejas.

Mascotas

Ese mismo día tendrá lugar la III edición del Can Crossfast, con un recorrido de 4 kilómetros que los corredores podrán completar junto a sus mascotas.

Autoridades

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que esta prueba siempre ha despertado gran expectación, pues sorprende tanto por su recorrido como por su dificultad, "ya que requiere estar muy preparado físicamente para afrontarla". Informó de que este año la competición cuenta con casi 1.300 inscritos en las distintas categorías, incluyendo la infantil.

El coronel jefe del regimiento de Infantería Tenerife 49, Alberto Cherino, destacó que la OCR Crossfast representa otra gran oportunidad para mostrar a la sociedad civil el trabajo que "realizamos a diario y abrirles nuestras instalaciones". "A veces podría parecer que organizamos esta prueba por afición al esfuerzo extremo, ya que pasamos semanas preparando cada detalle. Pero la realidad es que el objetivo va mucho más allá: se trata de fortalecer los lazos con la ciudadanía, compartir valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, y mostrar que nuestras capacidades también están al servicio de todos", añadió.

Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, resaltó que se trata de un evento deportivo totalmente popular y abierto a todos. "Un año más, incluso, participan niños a través de la organización del Crossfast infantil, lo que demuestra el carácter familiar y formativo de la prueba". "No solo es una prueba de resistencia individual, sino que fomenta el trabajo en equipo y enseña que cuando el esfuerzo se comparte, se llega más lejos. Además, este encuentro tiene un sello especial, al ser una unión entre lo civil y lo militar, lo que fortalece el vínculo entre el público, los deportistas y las Fuerzas Armadas".

Inscritos

La edición de 2025 cuenta con un total de 1.292 inscritos. Entre ellos se encuentran 493 mujeres, 780 hombres, 144 niños en la modalidad infantil y 39 adultos que participarán en la modalidad Can Crossfast acompañados de sus perros.

Historia

La Crossfast Race Cívico-Militar nació en el año 2013 en el Acuartelamiento de Hoya Fría, donde se celebraron en sus tres primeras ediciones. En 2016, a propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se trasladó a la Dársena de Los Llanos, con la colaboración de la Autoridad Portuaria, manteniéndose allí hasta 2018. En 2019 la prueba regresó a Hoya Fría.