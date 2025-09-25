Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha convocado oposiciones para un total de 28 plazas de empleo público de acceso libre, que corresponden a diferentes perfiles. Entre éstos se encuentran conductores, técnicos auxiliares de Servicios Públicos e ingenieros de Obras.

Técnicos de Administración General

Una de las convocatorias corresponde al proceso selectivo para cubrir, mediante funcionarios, 14 plazas vacantes de técnico de Administración General, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los ejercicios 2022 y 2023. Esta convocatoria se realizará por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. De las citadas plazas, una está reservada para ser cubierta con personas con discapacidad.

Para poder participar en esta oposición, los interesados deben estar en posesión del título académico de licenciado en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas o Ciencias Políticas y de la Administración; intendente mercantil o actuario o de los títulos de grados correspondientes. Se tendrá que abonar una tasa de examen de 25,50 euros.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el 25 de septiembre, tal y como se indica en el anuncio de esta convocatoria publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 24 de septiembre. Toda la información sobre las bases, requisitos y temario (90 temas) se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife el pasado 21 de mayo.

Técnico superior de Protección Civil

También se han convocado una plaza de técnico superior de Protección Civil, una de médico del Trabajo y una de delineante. La primera consiste en un proceso selectivo para cubrir, mediante funcionario de carrera, una plaza vacante de técnico superior de Protección Civil, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Esta plaza está incluida en la Oferta de Empleo Público de 2022.

Los interesados deben estar en posesión del título académico de licenciado, ingeniero y arquitecto o titulación equivalente, "o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes". Éste es de 20 días hábiles a contar desde el 25 de septiembre, tal y como se indica en el anuncio de esta convocatoria publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 24 de septiembre.

Se tendrá que abonar una tasa de examen de 25,50 euros. Toda la información sobre las bases, requisitos y temario (90 temas) se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife el pasado 23 de junio.

Médico del Trabajo

Para la plaza de médico del Trabajo, los interesados también tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar la solicitud correspondiente, a contar desde el 26 de septiembre, tal y como se indica en el anuncio de la convocatoria publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) este 25 de septiembre. El Ayuntamiento convoca este proceso selectivo para cubrir, mediante funcionario de carrera, una plaza vacante de médico del Trabajo, de acuerdo con la Oferta de Empleo Público de 2022. Se realizará por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Los interesados deben estar en posición del título académico de licenciado en Medicina/Especialidad Medicina del Trabajo o título de grado correspondiente. Se tendrá que abonar una tasa de examen de 25,50 euros. Toda la información sobre las bases, requisitos y temario (90 temas) se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife el pasado 25 de junio.

Delineante

Para la plaza de delineante, los interesados tendrán un plazo de 20 días hábiles a contar desde el 25 de septiembre para presentar la solicitud, tal y como se indica en el anuncio de esta convocatoria publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 24 de septiembre. El Consistorio convoca este proceso selectivo para cubrir, mediante funcionario de carrera, una plaza vacante de delineante, de acuerdo con la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2023. Se llevará a cabo por el sistema de concurso oposición, en turno libre.

Los interesados deben contar con el título de Bachiller o técnico equivalente. Se tendrá que abonar una tasa de examen de 20,40 euros.Toda la información sobre las bases, requisitos y temario (41 temas) se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife el pasado 11 de julio.

Ingeniero técnico de Obras Públicas

Asimismo, el pasado 11 de julio se publicaron en el BOP las bases, requisitos y temario para la convocatoria de tres plazas de ingeniero técnico de Obras Públicas, aunque el procedimiento se abre ahora. Los interesados tienen un plazo de 20 días hábiles a contar desde el 25 de septiembre para presentar la solicitud, tal y como se indica en el anuncio de esta convocatoria publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 24 de septiembre.

Estas plazas de ingeniero están incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2023. La convocatoria se realizará por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Los interesados deben estar en posesión del título académico de ingeniero técnico de Obras Públicas o título de Grado correspondiente. Tendrán que pagar una tasa de examen de 24.99 euros. Toda la información sobre las bases, requisitos y temario (60 temas) se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife el pasado 11 de julio.

Conductores

Por otro lado, el Ayuntamiento busca cuatro conductores, a través de una convocatoria que se realizará por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Los interesados tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar la solicitud correspondiente, a contar desde el 26 de septiembre, tal y como se indica en el anuncio de la convocatoria publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) este 25 de septiembre.

Los interesados deben estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria o titulación equivalente, "o estar en condiciones de obtenerla antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes". Se tendrá que pagar una tasa de examen de 8,67 euros. Toda la información sobre las bases, requisitos y temario (20 temas) se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife el pasado 11 de noviembre de 2024.

Técnico auxiliar de Servicios Públicos

Por último, también se ha abierto en estos días la convocatoria para cuatro plazas de técnico auxiliar de Servicios Públicos, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Los interesados tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar la solicitud correspondiente, a contar desde el 26 de septiembre, tal y como se indica en el anuncio de la convocatoria publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) este 25 de septiembre.

Los interesados deben estar en posesión del título de Bachiller o técnico o equivalente, "o en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes". Deberán abonar una tasa de 20,40 euros.Toda la información sobre las bases, requisitos y temario (40 temas) se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife el pasado 4 de julio.

Solicitudes

Para todas estas convocatorias, las solicitudes podrán presentarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o en las oficinas de atención al ciudadano.