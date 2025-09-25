El PSOE de Santa Cruz exige al pleno una inspección de viviendas vacacionales y la subida del IBI a las casas vacías

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exigirá en el pleno que se celebrará este viernes, 26 de septiembre, la puesta en marcha de un dispositivo de control y vigilancia de las viviendas vacacionales de la capital anunciadas en plataformas digitales. El PSOE pide que se compruebe la inscripción de estos pisos de uso turístico en los registros oficiales, así como el cumplimiento de la normativa urbanística y de seguridad. Por otro lado, y también con el objetivo de que se resuelva el grave problema de acceso a la vivienda que existe en la capital chicharrera, el PSOE insta al Consistorio a incrementar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a las viviendas vacías.

Con la moción sobre vivienda vacacional, la concejala del PSOE Elena Mateo también solicitará al equipo de Gobierno local, formado por CC y PP, que lleve a cabo una campaña de inspección técnica y urbanística sobre las casas y apartamentos de uso turístico registrados en el Gobierno de Canarias, "con el objetivo de verificar la normativa municipal de aplicación".

El PSOE señala que en los dos últimos años, "con mayor gravedad a finales de 2023", se ha producido en Santa Cruz de Tenerife un notable incremento en el número de viviendas vacacionales, "concentradas en barrios como El Toscal, el casco histórico, Duggi y Salamanca". Los socialistas advierten de que este fenómeno está afectando de forma directa a la disponibilidad de viviendas para la población residente, "elevando los precios del alquiler, transformando la estructura social de los barrios y generando conflictos de convivencia".

Aumento constante

Elena Mateo apunta que la capital chicharrera ha registrado un aumento constante de pisos turísticos, "en muchos casos sin cumplir adecuadamente con la normativa urbanística municipal o sin estar inscritos en el registro correspondiente". En paralelo, añade la concejala del PSOE, se están produciendo rehabilitaciones completas de edificios para su conversión exclusiva en alojamientos turísticos, "así como cambios de usos de locales comerciales que también responden a esta lógica"

"Un simple análisis de plataformas de búsqueda de alquiler vacacional, como Airbnb o Booking, permite encontrar una amplia oferta de pisos turísticos situados en edificios residenciales que, en algunos casos, no cumplen los requisitos de uso urbanístico ni los criterios de accesibilidad o seguridad. Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no puede permanecer al margen. Es necesario adoptar medidas de inspección, control y regulación", asevera Mateo.

Ésta apunta que la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos establece que los ayuntamientos son la autoridad competente para comprobar e inspeccionar las instalaciones, establecimientos y actividades.

Herramientas de ordenación

El PSOE también pide al Ayuntamiento que explore la posibilidad de incorporar nuevas herramientas de ordenación, como una ordenanza específica para las viviendas de uso turístico, o modificaciones en el Plan General de Ordenación (PGO) que "persigan limitaciones para garantizar así la cohesión social y la sostenibilidad urbana".

IBI

Con la segunda moción sobre vivienda que el PSOE llevará al pleno de este viernes, éste solicitará al Ayuntamiento que inicie los trámites para aplicar en Santa Cruz de Tenerife el recargo en el IBI a las viviendas vacías previsto en la Ley de Vivienda de 2023, "estableciendo los porcentajes progresivos según el tiempo de desocupación y el número de viviendas que posea el propietario, y excluyendo las previstas en la norma".

Justificación

Los socialistas también instan al Consistorio a elaborar un censo de viviendas vacías, así como a establecer mecanismos de control y justificación, "de forma que queden excluidas del recargo aquellas casas vacías por causas debidamente acreditadas".

"El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que afronta la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife. La escasez de oferta de alquiler asequible y el constante aumento de los precios, está dificultando especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y personas mayores encontrar una solución habitacional digna", comenta la concejala socialista.