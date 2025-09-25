Los diseñadores ratifican su rechazo al voto popular en la elección de la reina del Carnaval

La Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval de Tenerife ratificó la tarde del miércoles el acuerdo adoptado el 10 de abril, en el que solicitaron a la Concejalía de Fiestas de la capital la supresión del voto del público en la elección de la reina.

El encuentro se celebró un día después de trascender que la organización suprimirá la votación telefónica, que suponía el 15% en la deliberación final. Los creadores recordaron que la propuesta fue comunicada antes de que se conocieran los nombres de las primeras candidatas, en referencia a la posterior incorporación de una influencer.

Congreso internacional y veto al voto telefónico

Durante la reunión, en la que se insistió en la necesaria asistencia de los creadores, se abordaron dos asuntos principales: la celebración del congreso del Carnaval, con el respaldo del Cabildo, que tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre, y la decisión de ratificar el veto al voto telefónico.

Sobre este punto, los asistentes recordaron que el rechazo a sumar el respaldo popular al veredicto del jurado se aprobó en la reunión del 10 de abril con el apoyo de todos los diseñadores presentes, incluido el creativo que en los últimos días ha defendido la postura de su empresa patrocinadora, favorable a mantener el voto telefónico.

Debate entre diseñadores

En la defensa de argumentos, el diseñador Sedomir Rodríguez de la Sierra, quien presentará a la influencer, lamentó que en el pasado no recibiera el mismo apoyo que ahora se reclama cuando fue cuestionado por un traje de reina que pesaba una tonelada.

Ante estas palabras, Juan Carlos Armas y Alexis Santana recordaron que sí lo defendieron ante el entonces concejal Alfonso Cabello.

Rodríguez de la Sierra señaló que había sido “acribillado” en el pasado sin apoyo alguno. En ese momento, el presidente del colectivo utilizó un altavoz que había llevado para ejemplificar el término, recordando las acusaciones que sufrió por parte de un programa de televisión local, cuyo presentador ha participado en campañas publicitarias de la empresa que financiará a la influencer.

Comunicado para cerrar filas

El colectivo acordó emitir un comunicado oficial con el objetivo de cerrar filas y centrar toda la atención en el primer congreso internacional de Carnaval y empleo, previsto para octubre.