Nuevo centro para mayores en Añaza: el Cabildo de Tenerife desbloquea el proyecto para 170 plazas residenciales

El Distrito Suroeste, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tendrá un nuevo centro de mayores. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, del PP, ha anunciado este miércoles, 24 de septiembre, el desbloqueo urbanístico del proyecto de este nuevo recurso sociosanitario, que se ubicará en la zona de Añaza-Acorán, y que contará con 170 plazas residenciales y con un centro de día de 20 plazas.

El Consejo Rector del IASS (Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria) ha aprobado la licitación, por un presupuesto de 26,7 millones de euros, de las obras de construcción del nuevo centro para mayores en Santa Cruz de Tenerife. "Hemos desbloqueado por fin la situación urbanística que afectaba a este proyecto, impulsando una medida largamente esperada", manifestó Lope Afonso.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife destacó que la puesta en marcha de este nuevo recurso en la capital chicharrera se enmarca en la estrategia insular de generación de nuevas plazas sociosanitarias con las que atender la importante demanda que "se ha acumulado en los últimos años".

Vía de urgencia

El procedimiento de licitación se ha decretado por la vía de urgencia, según informó Lope Afonso, con el objetivo de agilizar al máximo el expediente que permitirá al Cabildo iniciar "por fin" las obras de este centro. En concreto, éste se situará en una parcela municipal cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Proyecto de impacto

"Se trata de un proyecto de gran impacto, porque estamos hablando de casi 200 nuevas plazas residenciales y 20 de centro de día, que se crearán en un ámbito, el del Distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, en el que existe una elevada demanda", aseveró.

Desde 2017

El vicepresidente del Cabildo celebró que se haya podido desbloquear este proyecto después de tanto tiempo de espera, "pues existían diferentes cuestiones urbanísticas y técnicas pendientes de aprobación". La creación del centro sociosanitario de Añaza-Acorán se lleva tramitando desde el año 2017.

"Con este paso, avanzamos en un proyecto que ha estado paralizado durante años por problemas urbanísticos, por lo que reafirmamos nuestro compromiso con una atención digna y cercana a las personas mayores en situación de dependencia. Este asunto es uno de los principales retos que afrontamos desde el gobierno insular, siendo conscientes de que atender eficazmente las necesidades sociales, la atención sociosanitaria tiene que avanzar hacia un modelo de cercanía y especialización", declaró.