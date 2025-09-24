Una calle 'más bonita' en Santa Cruz de Tenerife: finaliza la obra de mejora paisajística en Pío Baroja

La mejora paisajística de la calle Pío Baroja, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha finalizado. Con la plantación esta semana de 28 nuevos árboles en esta vía del Distrito Salud-La Salle, en la que han colaborado alumnos del colegio Los Verodes, el Ayuntamiento da por concluida las obras.

Éstas también han incluido la renovación de la superficie y asfaltado de la calle, y la incorporación de pavimento estructural, "una solución innovadora que permite el crecimiento saludable de los árboles sin afectar a las infraestructuras urbanas", según lo ha explicado el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

"Tras esta actuación, contamos con un nuevo corredor verde en la ciudad que mejorará el entorno y la calidad de vida de los vecinos, sin perder ninguna plaza de aparcamiento", resaltó el regidor chicharrero.

Presupuesto

El concejal de Servicios Públicos y de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, recuerda que la ejecución de estos trabajos de rehabilitación paisajística en la calle Pío Baroja, que comenzaron a principios de abril, han supuesto una inversión municipal de casi medio millón de euros.

Alumnos de Los Verodes colaboran en la plantación de árboles en la calle Pío Baroja. / El Día

"Con este proyecto hemos dotado de vegetación a una de las arterias más transitadas del municipio, especialmente, por escolares que cruzan diariamente esta calle para llegar a su centro educativa", apunta el también primer teniente de alcalde.

Árboles

Una de las actuaciones más destacadas de este proyecto de mejora paisajística ha consistido en la plantación de 28 árboles en la acera del margen izquierdo de la vía, en dirección a la calle Gavinet. Cada alcorque tiene unas dimensiones de 1,5 metros de ancho por 2 metros de largo y estarán distribuidos con una separación de 7 metros entre ellos. Para la plantación de los árboles, se ha optado por una combinación de tres especies diferentes: Hibiscus elatus, Schinus terebinthifolius y Tabebuia rosae o aurea.