Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plenilunio 2025 en Santa Cruz de Tenerife: estas son todas las actividades de las que podrás disfrutar

La capital tinerfeña se llenará de ambiente con una programación que incluye más de 100 propuestas para todas las edades

Todas las actividades que podrás encontar en la decimoséptima edición del Plenilunio 2025

Todas las actividades que podrás encontar en la decimoséptima edición del Plenilunio 2025 / Plenilunio

Helena Ros

Helena Ros

La capital de Tenerife acogerá una nueva edición de Plenilunio, una iniciativa que busca impulsar la economía local y revitalizar el centro de la capital.

El evento ofrecerá más de 100 actividades de cultura, deporte, gastronomía, comercio y ocio, repartidas en 20 escenarios en la ciudad con el objetivo de convertir la ciudad en un espacio llena de vitalidad y creatividad.

La decimoséptima edición, bajo el lema "Misterios del universo" se celebrará del 3 al 5 de octubre.

Actividades

Estas son las actividades que se incluyen en la programación del evento:

Deporte

  • Juegos deportivos en Parque Bulevar.
  • Street basketball, parkour, skate y roller dance en el Festival Chicharrock (Explanada de la avenida Marítima).
  • Bailes urbanos en el cierre del Festival Chicharrock.

Gastronomía

  • MUNA: sesiones musicales acompañadas de gastronomía y visitas guiadas.
  • Mercado de Nuestra Señora de África: un espacio gastronómico acompañado de actuaciones musicales.

Comercio

  • Le Good Cosmic Market, un mercadillo de tendencia y moda acompañado por la actuación de Juana La Cubana en el Parque García Sanabria.
  • Mercadillo de artesanía en la Alameda del Duque Santa Elena.

Ocio

  • Castillos hinchables, talleres creativos, yincanas y actividades infantiles.
  • Talleres tecnológicos: gamer, scalextric y zonas de belleza en la plaza del Príncipe.
  • Fiesta Loco Bongo en el Palmetum.
  • Pasacalles con dinamización musical y artística en varias calles del centro de la ciudad.

Cultura

  • TEA Tenerife: minitalleres lunares, ciclo documental Pajareros, programa Por Salto y cine (Todo saldrá bien).
  • Museo Histórico Militar Canarias: izado de bandera representaciones teatrales, recreaciones históricas, conciertos y visitas guiadas.
  • Círculo de Bellas Artes: exposiciones Sechium edule con agüita guisada y Nudos y Enredos.
  • Palacio de Carta: conciertos de la Escuela Municipal de Música, Grupo de Cámara y Grupo de Percusión.
  • Actuaciones musicales en el Mercado Nuestra Señora de África.
  • Plaza de la Candelaria: conciertos de Agua de Chorro, Dj Tomy Contreras y Pedro Capó.
  • Obra Noches de Luna Llena - Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael y San Roque.
  • Palacio de Capitanía General: visitas, actuaciones de la BRICAN y apertura del Salón del Trono.

Más información

Todos los interesados podrán consultar los alojamientos, la movilidad y la sostenibilidad en su página web pleniluniosantacruz.com, así como todos los detalles para acudir al evento.

Bono Consumo Domingo

Vuelven los Bonos Consumo Domingo, una iniciativa del ayuntamiento de Santa Cruz para fomentar la apertura del comercio local los domingos en el casco antiguo de la ciudad.

Estos bonos estarán disponibles desde el 5 de octubre hasta el 9 de noviembre, coincidiendo con el último día del Plenilunio.

La quinta edición de este programa permitirá adquirir los bonos desde el día 3 de octubre en la web oficial. Por cada 10 euros invertidos, los consumidores podrán gastar 25 euros en los comercios adheridos a la campaña.

Noticias relacionadas y más

Además, el bus turístico será gratuito los domingos a partir de las 16:00 gracias a esta iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La abandonada terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife sufre un incendio
  2. El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
  3. La joya del modernismo canario: un espectacular palacete semiabandonado en Santa Cruz que lleva 5 años en venta
  4. Carlos Tarife: «Me niego a que los domingos en Santa Cruz de Tenerife sólo se escuche el sonido de las palmeras»
  5. No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
  6. Así se perfila el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: nuevas formaciones, una decena de bajas y 105 grupos
  7. Pierde una mochila con más de 22.500 euros de una herencia en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife
  8. Especies invasoras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife: se implanta un servicio de vigilancia ambiental

Plenilunio 2025 en Santa Cruz de Tenerife: estas son todas las actividades de las que podrás disfrutar

Plenilunio 2025 en Santa Cruz de Tenerife: estas son todas las actividades de las que podrás disfrutar

Nuevo centro para mayores en Acorán: el Cabildo de Tenerife desbloquea el proyecto para 170 plazas residenciales

Nuevo centro para mayores en Acorán: el Cabildo de Tenerife desbloquea el proyecto para 170 plazas residenciales

Una calle 'más bonita' en Santa Cruz de Tenerife: finaliza la obra de mejora paisajística en Pío Baroja

Una calle 'más bonita' en Santa Cruz de Tenerife: finaliza la obra de mejora paisajística en Pío Baroja

Llega Plenilunio Santa Cruz: más de 100 actividades en 20 emplazamientos

Llega Plenilunio Santa Cruz: más de 100 actividades en 20 emplazamientos

Árboles raros y fascinantes: el Palmétum de Santa Cruz de Tenerife estrena viveros para garantizar su legado

Árboles raros y fascinantes: el Palmétum de Santa Cruz de Tenerife estrena viveros para garantizar su legado

Un gran fresco del comparsero Esteban Reyes presidirá el mercado de La Salud

Un gran fresco del comparsero Esteban Reyes presidirá el mercado de La Salud

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife: conoce todo el programa de actos

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife: conoce todo el programa de actos

Unas sesenta propuestas optan al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Unas sesenta propuestas optan al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Tracking Pixel Contents