Plenilunio 2025 en Santa Cruz de Tenerife: estas son todas las actividades de las que podrás disfrutar

La capital de Tenerife acogerá una nueva edición de Plenilunio, una iniciativa que busca impulsar la economía local y revitalizar el centro de la capital.

El evento ofrecerá más de 100 actividades de cultura, deporte, gastronomía, comercio y ocio, repartidas en 20 escenarios en la ciudad con el objetivo de convertir la ciudad en un espacio llena de vitalidad y creatividad.

La decimoséptima edición, bajo el lema "Misterios del universo" se celebrará del 3 al 5 de octubre.

Actividades

Estas son las actividades que se incluyen en la programación del evento:

Deporte

Juegos deportivos en Parque Bulevar.

Street basketball, parkour, skate y roller dance en el Festival Chicharrock (Explanada de la avenida Marítima).

Bailes urbanos en el cierre del Festival Chicharrock.

Gastronomía

MUNA: sesiones musicales acompañadas de gastronomía y visitas guiadas.

Mercado de Nuestra Señora de África: un espacio gastronómico acompañado de actuaciones musicales.

Comercio

Le Good Cosmic Market, un mercadillo de tendencia y moda acompañado por la actuación de Juana La Cubana en el Parque García Sanabria.

Mercadillo de artesanía en la Alameda del Duque Santa Elena.

Ocio

Castillos hinchables, talleres creativos, yincanas y actividades infantiles.

Talleres tecnológicos: gamer, scalextric y zonas de belleza en la plaza del Príncipe.

Fiesta Loco Bongo en el Palmetum.

Pasacalles con dinamización musical y artística en varias calles del centro de la ciudad.

Cultura

TEA Tenerife: minitalleres lunares, ciclo documental Pajareros, programa Por Salto y cine (Todo saldrá bien).

Museo Histórico Militar Canarias: izado de bandera representaciones teatrales, recreaciones históricas, conciertos y visitas guiadas.

Círculo de Bellas Artes: exposiciones Sechium edule con agüita guisada y Nudos y Enredos.

Palacio de Carta: conciertos de la Escuela Municipal de Música, Grupo de Cámara y Grupo de Percusión.

Actuaciones musicales en el Mercado Nuestra Señora de África.

Plaza de la Candelaria: conciertos de Agua de Chorro, Dj Tomy Contreras y Pedro Capó.

Obra Noches de Luna Llena - Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael y San Roque.

Palacio de Capitanía General: visitas, actuaciones de la BRICAN y apertura del Salón del Trono.

Más información

Todos los interesados podrán consultar los alojamientos, la movilidad y la sostenibilidad en su página web pleniluniosantacruz.com, así como todos los detalles para acudir al evento.

Bono Consumo Domingo

Vuelven los Bonos Consumo Domingo, una iniciativa del ayuntamiento de Santa Cruz para fomentar la apertura del comercio local los domingos en el casco antiguo de la ciudad.

Estos bonos estarán disponibles desde el 5 de octubre hasta el 9 de noviembre, coincidiendo con el último día del Plenilunio.

La quinta edición de este programa permitirá adquirir los bonos desde el día 3 de octubre en la web oficial. Por cada 10 euros invertidos, los consumidores podrán gastar 25 euros en los comercios adheridos a la campaña.

Además, el bus turístico será gratuito los domingos a partir de las 16:00 gracias a esta iniciativa.