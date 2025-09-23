Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unas sesenta propuestas optan al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Los cinco finalistas percibirán mil euros y el ganador, otros doce mil

Presentación del cartel anunciador 2024, obra del artista y murguero Arón Morales, el último elegido en votación popular. / María Pisaca

Santa Cruz de Tenerife

Unos sesenta artistas participan en el concurso para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, lo que supone que el número de propuestas casi se ha multiplicado por cuatro respecto a la última convocatoria del certamen, que deparó el reclamo de la fiesta por votación popular.

De 16 a 60 participantes en solo una edición

Frente a los dieciséis creadores de entonces, Fiestas confirma la participación de sesenta en esta ocasión, coincidiendo con que la organización haya aparcado el sistema de designación de la última edición.

Incentivos económicos para los artistas

La explosión de participación se debe a los incentivos económicos incorporados por la concejalía de Fiestas. Si en el pasado se abonaban 1.500 euros al ganador, en esta edición se establecen 1.000 euros para cada uno de los cinco finalistas.

Estos cinco seleccionados tendrán, además, la misión de elaborar la propuesta de imagen corporativa del Carnaval 2026. El ganador final recibirá un premio de 12.000 euros.

Jurado y votación popular

Los cinco finalistas serán seleccionados por un jurado designado por Fiestas, que escogerá entre las sesenta propuestas en una reunión prevista en diez días. Después, la votación popular online será decisiva para elegir al autor del cartel oficial del Carnaval 2026, proceso que se convocará en la segunda quincena de octubre.

Presentación del cartel ganador en noviembre

La presentación de la obra ganadora tendrá lugar en los primeros días de noviembre, cuando Santa Cruz conozca la imagen que identificará a su Carnaval 2026.

