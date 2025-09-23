Pierde una mochila con más de 22.500 euros de una herencia en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife
Un ciudadano "ejemplar" encuentra el bolso y lo lleva a la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local
El comportamiento "ejemplar" de un chicharrero ha permitido que un ciudadano de 84 años haya encontrado la mochila que había perdido con 22.500 euros en efectivo, dinero que había cobrado de una herencia.
Así lo indican fuentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerrife a EL DÍA. Este ciudadano extravió la mochila el pasado viernes, 19 de septiembre, en el Intercambiador de Guaguas de la capital chicahrrera. En el interior de la mochila, además de ropa, llevaba un sobre con 22.500 euros que había cobrado horas antes de una herencia.
El sábado, 20 de septiembre, este hombre acudió a la Comisaría de la Policía Local chicarrera, en la avenida Tres de Mayo, presentando evidentes síntomas de desorientación, según señalan dichas fuentes. Ni siquera era capaz de recordar el motivo que le había llevado a la comisaría, pero, finalmente, con la ayuda de los agentes, logró recordar la razón por la que se encontraba allí.
Objetos Perdidos
Contó que había perdido su dinero y su ropa. Este ciudadano vive actualmente en una caravana, en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Este lunes, 22 de septiembre, acudió a la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local, donde ya se encontraba su mochila, porque otro vecino la había llevado hasta allí después de habérsela encontrado en el Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz.
Los agentes y el propio propietario del bolso comprobaron que el dinero, 22.500 euros en billetes, se encontraba todavía en el interior de la mochila. La Policía Local escoltó a este ciudadano hasta un banco para que ingresara tal cantidad, con el objetivo de que no la vuelva a perder.
