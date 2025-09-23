Árboles raros y fascinantes: el Palmétum de Santa Cruz de Tenerife estrena viveros para garantizar su legado
El jardín botánico de la capital cuanta, tras una inversión de 1,7 millones, con nuevas cuatro edificaciones para proteger y garantizar su colección de plantas, formada en la actualidad por más de 3.000 especies de diferentes partes del mundo
El Palmétum de Santa Cruz de Tenerife, un jardín botánico único en el mundo construido sobre una antigua montaña de basura, ha estrenado nuevos viveros para proteger y garantizar su colección de plantas, y para mejorar la reproducción de especies. Se trata de cuatro edificaciones, situadas al inicio del parque y cuya construcción ha supuesto un coste de 1,7 millones de euros, en las que crecerán palmeras y árboles "raros" y "fascinantes", como la corifa (Corypha umbraculifera), una palmera de la India que florece una sola vez en su vida y cuyas flores alcanzan los siete metros de altura; la Ravenala de Madagascar, una palmera cuya germinación se realiza en un depósito de agua y con burbujas de oxígeno; o las Coccothrinax del Caribe, una palmera en peligro crítico de extinción que tarda en crecer entre ocho y diez años.
Así lo anunciaron este martes, 23 de septiembre, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, y el director del Botánico del Palmetum, Carlo Morici, durante la inauguración de estas nuevas instalaciones, que ya acogen unas 500 especies para garantizar su adecuado crecimiento. Éstas se sumarán a las 3.000 especies de plantas procedentes de climas tropicales y subtropicales de todo el mundo con las que ya cuenta el museo botánico del Palmétum, de las que más de 600 especies pertenecen a la familia botánica de las palmeras.
Características de los viveros
En concreto, y tras las obras de ampliación de los viveros del Palmétum, este cuenta con cuatro nuevas edificaciones que ocupan una superfice de 816 metros cuadrados: una inmueble para diferentes servicios, como aseos, vestuarios, duchas, taquillas y comedor para el personal de jardinería; un módulo para cultivo y almacenaje de especies que necesitan un clima tropical húmedo; un módulo de cultivo para especies que necesitan un clima subtropical con cambios, húmedo y seco, "que cuenta con luces artificiales rosas y violetas para estimular las especies más duras de la sabana"; y un módulo de cultivo y propagador.
El alcalde de Santa Cruz destacó que con estas nuevas instalaciones se asegura la continuidad del legado botánico del Palmétum y se garantiza que éste tenga más especies y de mejor calidad. "Aquí tiene lugar la germinación de semillas, el enraizamiento de esquejes y la recuperación de ejemplares deteriorados o trasplantados. Aquí protegemos la parte más frágil de nuestra colección de plantas. Para poder mantener jardines complejos y espectaculares como éste, es necesario disponer de una zona técnica en la que propagar, recuperar y preparar la multitud de especies que luego el visitante disfruta en el exterior", manifestó el regidor.
Bermúdez aprovechó para resaltar que el Palmétum es un jardín botánico oficialmente reconocido , una institución científica, un museo vivo donde se cultivan y estudian colecciones de plantas con propósitos claros que van mucho más allá de lo puramente estético: la investigación, la conservación de especies amenazadas de extinción y la divulgación. "Cada especie de nuestra colección es seleccionada por su rareza, vulnerabilidad, valor ecológico y botánico, y, además, está documentada y cuidada con rigor científico", manifestó.
Diferencias
Por su parte, el director del Botánico del Palmétum explicó que los viveros de este gran jardín de Santa Cruz son muy diferentes a los viveros comerciales, pues "aquí no hay fecha de entrega y tenemos muy pocos plantas herbáceas y rápidas". "Las especies del Palmétum son árboles y palmeras que tardan mucho tiempo en desarrollarse y deben antes pasar años en macetas. Algunos frutos de palmeras tardan dos años en madurar y hay especies muy lentas que requieren de ocho a diez años de cultivo en maceta antes de poder incorporarse al área de exhibición".
Riego manual
Morici aprovechó para señalar que, aun teniendo ya unas excelentes instalaciones, "muchos más cómodas y eficientes que las anteriores", el factor humano en el Palmétum es "crucial", pues, y según aclaró, cada planta del jardín se riega manualmente, "sin automatismos y con manquera, para poder gestionar cada planta individualmente". "Nuestra colección es única, muy valiosa y, en muchos casos, irremplazable. Y de su mantenimiento se encargan nuestros biólogos y jardineros especializados", agregó.
Miradores y cafetería, las próximas instalaciones que estrenará el Palmétum
Los nuevos viveros del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife, presentados este martes, 23 de septiembre, se suman al recién inaugurado hide, un espacio destinado al avistamiento de aves. Pero no serán éstas las únicas instalaciones que estrene este año el jardín botánico de la capital, creado sobre una antigua montaña de basura. El edil de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, informó de que los proyectos del sendero peatonal del bosque termófilo y de la explanada del denominado Bajo Caribe, que contarán con miradores y una cafetería, entre otras dotaciones, estarán acabados antes de finalizar el año.
"Estamos hablando de unas instalaciones que, sin duda, se convertirán en nuevos atractivos de nuestro jardín botánico. Tendremos paseos y miradores con vistas al mar y hacia el Auditorio, una pérgola, un bar-cafetería, una tienda y un parque infantil", manifestó el también responsable de la Sociedad Parque Marítimo-Palmétum.
Suscríbete para seguir leyendo
- La abandonada terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife sufre un incendio
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- Así se perfila el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: nuevas formaciones, una decena de bajas y 105 grupos
- Especies invasoras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife: se implanta un servicio de vigilancia ambiental
- Ninguna empresa se interesa por salvar el histórico Teatro Baudet de Santa Cruz de Tenerife
- La joya del modernismo canario: un espectacular palacete semiabandonado en Santa Cruz que lleva 5 años en venta