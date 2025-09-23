Llega Plenilunio Santa Cruz: más de 100 actividades en 20 emplazamientos

Plenilunio Santa Cruz contará, en su decimoséptima edición, con más de un centenar de actividades gratuitas que se llevarán a cabo en una veintena de emplazamientos del centro de la ciudad, durante tres días, desde el viernes 3 de octubre hasta el domingo 5. Entre éstas se encuentran un espectáculo visual con más de 300 drones, mercadillos, y las actuaciones musicales de Pedro Capó y Jadel.

Así lo señalaron ayer el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez (PP), durante la presentación de esta iniciativa, que tuvo lugar en la plaza Víctimas del Terrorismo ante numerosas autoridades y vecinos, en un acto con el que se anunció que Plenilunio, inspirado este año en la temática Misterios del Universo, ya ha ‘aterrizado’ en la ciudad. La presentación, a la que también asistieron los jugadores del CDTenerife David, Juanjo y Nacho Gil, estuvo amenizada por la música del grupo Agua del Chorro.

El regidor chicharrero recordó que la programación de Plenilunio, una de las acciones de dinamización comercial y de ocio más potentes que se desarrollan en Santa Cruz, se llevará a cabo en la zona centro del municipio, desde el parque García Sanabria hasta la explanada de la avenida de Anaga, y desde Almeyda hasta el cementerio de San Rafael y San Roque.

Bono Consumo Domingo

Asimismo, añadió Bermúdez, en esta edición, Plenilunio contará con el aliciente del Bono Consumo Domingo. Desde las 10:00 horas del viernes y hasta las 12:00 horas del domingo, los ciudadanos podrán adquirir por 10 euros tiques descuento con un valor de 25 euros, en la web www.bonoconsumosantacruz.com, que solo se podrán canjear el domingo. El mismo procedimiento se repetirá cada fin de semana hasta el 9 de noviembre, coincidiendo con la celebración en la ciudad de otros eventos.

«Tras dieciséis ediciones, Plenilunio Santa Cruz vuelve a nuestra ciudad para dinamizar las calles y vivir una experiencia completa marcada por la amplia variedad de actividades. El objetivo de este proyecto es llenar de vida las principales calles de la zona centro de nuestro municipio, e impactar directa y positivamente en la economía de nuestros comercios y restaurantes locales», agregó.

Novedades

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, indicó que entre las novedades de esta edición se encuentran que el Palacio de Carta, situado en la plaza de La Candelaria, y el Círculo de Bellas Artes, situado en la calle Castillo, albergarán actividades durante el sábado y domingo de Plenilunio. Además, añadió Pérez, durante todo el próximo fin de semana los residentes en Tenerife dispondrán del Bus Turístico a un precio especial de 2,50 euros por persona, «facilitando así la movilidad por la ciudad y ofreciendo la oportunidad de conocer este nuevo servicio».

Horarios

Plenilunio arrancará el próximo viernes, 3 de octubre, día en el que se llevarán a cabo actividades desde las 10:00 hasta las 00:00 horas. Entre éstas se encuentran un espectáculo visual con más de 300 drones, en la explanada de la avenida Marítima, a las 20:30horas, y las actuaciones musicales de Jadel, a las 21:00 horas, y de Family Sound Band, a las 22:30, en la plaza de La Candelaria.

La fiesta continuará el sábado, con una programación que arrancará a las 11:00 y se prolongará hasta las 00:00. Ésta incluye el denominado Le Good Cosmic Market, con un mercadillo de moda, zona de restauración y actuaciones musicales, en el parque García Sanabria, que podrá visitarse de 11:00 a 21:00 horas;castillos hinchables y talleres en la plaza del Príncipe, de 12:00 a 20:00;el Mercadillo de Artesanía de la Alameda, de 11:00 a 22:00; el Festival Chicharrock, en la explanada de la avenida Marítima, de 11:00 a 00:00; y las actuaciones musicales, en la plaza de La Candelaria, a partir de las 19:00, de Agua del Chorro y Pedro Capó.

El domingo, Plenilunio se celebrará entre las 10:00 y las 20:00, con Le Good Cosmic Market en el Sanabria, castillos y talleres en la plaza del Príncipe, el mercadillo de la Alameda, y el Festival Chicharrock en la avenida Marítima

Programación

Viernes 3 de octubre

Espectáculo visual con más de 300 drones, en la avenida Marítima, a las 20:30 horas.

Actuaciones musicales de Jadel, a las 21:00, y de Family Sound Band, a las 22:30 horas, en la plaza de La Candelaria.

Minitalleres lunares en el TEA, de 10:00 a 20:00 horas.

Sábado 4 de octubre

Le Good Cosmic Market, en el parque García Sanabria, de 11:00 a 21:00 horas. Este espacio contará con un mercadillo de tendencias y moda, con una zona de restauración y con la actuación de Juana La Cubana, de 19:00 a 21:00.

Minitalleres lunares en el TEA, de 10:00 a 20:00 horas.

Castillos hinchables, scalextric, talleres, yincanas y áreas destinadas a la belleza, en la plaza del Príncipe, de 12:00 a 20:00 horas.

Mercadillo de Artesanía, en la Alameda del Duque Santa Elena, de 11:00 a 22:00 horas.

Representación de la obra Noches de Luna Llena-Brujería Canaria, en el cementerio de San Rafael y San Roque (20:00 y 22:00).

Música y deportes urbanos en el Festival Chicharrock, en la explanada de la avenida Marítima, de 11:00 a 00:00 horas.

Actuaciones musicales de Agua del Chorro (19:00); Dj Tomy Contreras (20:15 y 23:15);y de Pedro Capó (21:45 y 23:15), en la plaza de La Candelaria.

Domingo 5 de octubre