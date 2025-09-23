Un gran fresco del comparsero Esteban Reyes presidirá el mercado de La Salud

Un gran fresco con el rostro del histórico comparsero Esteban Reyes presidirá la entrada del centro de asociaciones culturales y del Carnaval emplazado en el antiguo mercado del barrio de La Salud.

La obra llevará la firma del artista urbano Erik Air, quien trabaja en la actualidad en el boceto, según explica el concejal de Infraestructuras de Santa Cruz, Javier Rivero.

Un homenaje a un pionero del Carnaval de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife saldó en noviembre de 2022 una deuda histórica con uno de sus grandes referentes. El antiguo mercado de La Salud lleva desde entonces el nombre de Esteban Reyes (1938-2020), fundador de la comparsa Los Brasileiros y promotor de tradiciones que marcaron las Fiestas de Mayo y el Paseo Romero de San Telmo, además de ser un vecino referente de los barrios de Los Llanos y Cuatro Torres.

Reconocimiento impulsado por el Aula de la Cultura del Carnaval

Cabe recordar que este reconocimiento se debe al Aula de la Cultura del Carnaval, y en particular al impulso de su presidente, Pedro Mengíbar, quien ha batallado para que Esteban Reyes permanezca para siempre en la memoria de Santa Cruz como uno de los hombres que hicieron grande la fiesta más importante de la ciudad.

Detalle del acople del agua a la altura del local de la murga infantil Chinchositos; pendiente de remate. / El Día

Obras de rehabilitación en el antiguo mercado

El fresco supondrá el colofón a la obra de rehabilitación que se ejecuta en la actualidad en el antiguo mercado de La Salud. El concejal de Infraestructura y Obras anunció que ya se encuentran prácticamente finalizadas las actuaciones más urgentes en los locales del Carnaval situados en este espacio, sede de más de una veintena de colectivos de la fiesta.

Mejoras en los locales y espacios del Carnaval

Según detalló Rivero, los trabajos prioritarios se han centrado en la instalación de agua y la centralización de contadores, con el objetivo de facilitar el alta de los suministros a las asociaciones que ocupan los espacios.

Además, se ha abierto una ventana en el local de la murga infantil Pita Pitos, «uno de los pocos que no contaba con fachada propia».

Reparaciones y materiales especiales contra la humedad

Rivero explicó también que se está culminando la reparación y el enfoscado del lateral que da al barranco, utilizando mortero transpirable «para mejorar la incidencia de la humedad».

Petición de los grupos del Carnaval

Representantes y componentes de algunos de los veinticuatro grupos que tienen su sede en el antiguo mercado confían en que el ayuntamiento intensifique el ritmo de la obra, y recuerdan que el objetivo era finalizar los trabajos de rehabilitación más urgentes en octubre, coincidiendo con el inicio de los ensayos para la próxima edición de la fiesta.

Dos fases de inversión en el mercado del Carnaval

La mejora se prevé en dos fases: la primera, en cubierta y fachada, con una inversión de un millón de euros, y la segunda, prevista para el verano de 2026, se centrará en el interior de los locales.