Fiestas suprime el voto del público en la elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 será la primera en cinco años en la que no se tendrá en cuenta el voto del público. La decisión responde a una petición histórica de los diseñadores, que finalmente han convencido al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y al director de la gala, Daniel Pagés, ambos antiguos miembros del colectivo de creativos.

Se elimina el voto del público

La supresión del voto telefónico, que representaba un 15% de la nota final, convierte al jurado presencial en único responsable de proclamar a la soberana. Hasta ahora, el público podía apoyar a su candidata enviando mensajes al finalizar el desfile de fantasías.

El presidente de la Asociación de Diseñadores de Tenerife, Santi Castro, y el directivo Jorge González Santana defendieron en varias reuniones que la votación popular desvirtuaba el resultado. Según los diseñadores, este sistema permitía que influyeran más la amistad, la popularidad o los seguidores en redes sociales que la calidad del traje.

El efecto influencer, en el punto de mira

Los diseñadores insisten en que el Carnaval debe premiar la fantasía y el trabajo artesanal, no el número de seguidores en Instagram o TikTok de una candidata. El objetivo es erradicar el llamado efecto influencer, que —afirman— perjudica la esencia de la fiesta.

El nuevo criterio se aplicará en las bases de la gala adulta de 2026, cuyo plazo de inscripción estará abierto entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre.

Discrepancias con las empresas patrocinadoras

Aunque los diseñadores celebran la supresión del voto popular, algunas firmas comerciales no comparten esta postura. Una empresa que ya anunció a su candidata adulta, con miles de seguidores, ha pedido que la organización valore más a las compañías que financian las fantasías frente a los creativos que las confeccionan.

Más tamaño para los trajes de los mayores

Otra de las novedades será el incremento de las dimensiones de los trajes de las candidatas mayores, que crecerán medio metro hasta alcanzar 3,5 x 3,5 x 4 metros. Con esta modificación, las fantasías de mayores superarán en tamaño a las de la categoría infantil.

Una proclamación más espectacular

El director artístico, Daniel Pagés, quiere que la proclamación sea más vistosa. Para ello se ha acordado que, si hay menos de once aspirantes, subirán al escenario las ocho candidatas mejor puntuadas.

En 2026 se espera la participación de entre doce y catorce aspirantes. En ese caso, serían nueve finalistas las que pasarían a la fase decisiva antes de anunciar el nombre de la reina y sus cuatro damas de honor.