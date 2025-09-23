Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cantante puertorriqueño Pedro Capó, actuación principal del Plenilunio de Santa Cruz

El artista ofrecerá sus canciones a los asistentes el sábado 4 de octubre, en el escenario de la plaza Candelaria, en el que también actuará Agua del Chorro

El cantante Pedro Capó.

El cantante Pedro Capó. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El evento cultural y de ocio Plenilunio Santa Cruz de Tenerife, que se celebrará desde el viernes 3 de octubre hasta el domingo 5, en el centro de la ciudad, contará en esta edición con el cantante puertorriqueño Pedro Capó. El también actor y compositor que ha ganado el Grammy Latino en tres ocasiones es conocido por sus animados temas, como Calma, La Fiesta o Tutu.

En concreto, Pedro Capó amenizará Plenilunio Santa Cruz el sábado 4 de octubre, en el escenario de la plaza Candelaria, en el que también actuará el grupo realejero Agua del Chorro. La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de la capital ha contratado a estos artistas por un importe de 99.936 euros.

Memoria justificativa

En la memoria justificativa del contrato, la Sociedad de Desarrollo explica que la actuación del cantante Pedro Capó en el marco de Plenilunio Santa Cruz supone un importante valor añadido para la ciudad, "ya que se trata de un artista de reconocido prestigio internacional, ganador de premios Grammy Latino y con una trayectoria consolidada en el ámbito de la música latina y pop".

Atracción

Según indica la Sociedad de Desarrollo, su presencia en este evento contribuye a reforzar la proyección cultural de Santa Cruz de Tenerife como capital "abierta, diversa y conectada con las tendencias musicales globales". "Asimismo, la participación de un artista de estas características garantiza una elevada capacidad de atracción de público de diferentes edades y procedencias, ffavoreciendola dinamización económicay social del municipio durante la celebración del evento".

Noticias relacionadas y más

Chicharrock

La decimoséptima edición de Plenilunio, una de las acciones de dinamización comercial y de ocio más potentes que se desarrollan en Santa Cruz, incluye numerosas actividades gratuitas en el centro de la ciudad. Entre dichas actividades también se encuentran un espectáculo de luces con 300 drones y la celebración del denominado Festival Urbano Chicharrock. En este actuarán Petazeta, Dailos DB y Danienverso.

