La Virgen de Candelaria realizará en octubre una visita privada a la prisión Tenerife II

La Virgen de Candelaria visitará por primera vez en la historia la prisión de Tenerife II, coincidiendo con la peregrinación que realizará la Patrona General de Canarias a la capital tinerfeña del 11 al 24 de octubre.

El delegado episcopal de la visita y párroco de la iglesia de La Concepción, Juan Manuel Yanes, confirmó que el traslado al centro penitenciario se desarrollará el martes 21 de octubre y que se trata de una visita privada: la imagen será llevada hasta Tenerife II en un vehículo cubierto y de forma discreta, limitándose los actos al interior de la prisión.

Visita solicitada por los reclusos

El capellán del centro desde 1994, Domingo Marrero –uno de los tres sacerdotes de la cárcel–, explica que la iniciativa nació de los propios reclusos, quienes redactaron y firmaron varias cartas dirigidas tanto a la dirección como a él mismo solicitando que la Virgen se trasladara al centro; un intento que ya se había planteado en la visita de 2018, frustrado entonces por una huelga de funcionarios.

Recorrido por el interior del centro

Gracias a la colaboración de la dirección, está previsto que la Virgen recorra los pasillos que unen los nueve módulos. Se espera la participación de entre 700 y 800 internos de los mil que conforman la población penitenciaria. Muchos de ellos llevan semanas preparando murales y flores de papel para engalanar el recorrido. Además, se ha organizado un concurso literario y de dibujo con la colaboración de los maestros del centro, así como proyecciones de películas y documentales sobre la Virgen María, además de catequesis marianas.

Encuentro con los reclusos

Si el tiempo lo permite, el encuentro se celebrará al aire libre en el interior de la prisión; en caso contrario, tendrá lugar en el polideportivo cubierto.

Momento histórico para Tenerife II

El capellán confía en que, a la salida, la comunidad laboral acompañe la imagen hasta la puerta del centro, conscientes de que será «un momento histórico para Tenerife II».