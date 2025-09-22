Santa Cruz de Tenerife retira el histórico barco de pesca 'Corbeta' para restaurarlo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha retirado el histórico barco de pesca Corbeta, convertido en un símbolo que recuerda la esencia marinera del pueblo de San Andrés, para proceder a su «completa» restauración.

De esta forma, el Consistorio, y según indica el alcalde, José Manuel Bermúdez, da respuesta a una demanda de la Asociación de Vecinos El Pescador realizada a través de los Presupuestos Participativos del Distrito Anaga. Los trabajos de restauración supondrán un coste de 15.000 euros.

«Con esta acción, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de su equipo de Gobierno (CC y PP), demuestra su compromiso con la participación ciudadana y la recuperación del patrimonio local», manifiesta el regidor chicharrero.

Legado

Destaca que esta actuación «va más allá» de la restauración de la madera y de la pintura del barco. «Estamos salvaguardando el legado de aquellos que hicieron de la pesca no solo su trabajo, sino también su forma de vida. El Corbeta es un tributo a sus sacrificios, a sus historias y a la sabiduría que han transmitido de generación en generación», afirma.

Símbolo

La concejala responsable del Distrito Anaga, Gladis de León (CC), resalta que el Corbeta no es solo un barco; «es un símbolo arraigado en la identidad de San Andrés, evocando la tradición marinera y la vida de sus gentes». Su restauración es uno de los últimos proyectos pendientes de ejecutar en el marco de los Presupuestos Participativos del Distrito de Anaga, que ya ha cumplido con más del 80% de las iniciativas ciudadanas, según informa Gladis de León.

Plazo

El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé que los trabajos de restauración se realicen en un plazo de entre veinte días y un mes «como máximo». Una vez finalizadas las obras, el Corbeta regresará al lugar donde ha estado expuesto desde 2021, en San Andrés, a mitad de camino entre la playa de Las Teresitas y el antiguo castillo.

Historia

El barco fue donado al pueblo por el vecino Helio Baute. Éste se lo había comprado al pescador Manuel Fernández, El Chocolate. Fernández es la quinta generación de una familia dedicada a la pesca en el pueblo de San Andrés. La embarcación se ha convertido en un tributo a todos los trabajadores del mar. n