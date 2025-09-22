Santa Cruz de Tenerife iniciará en octubre la reforma integral del Teatro Guimerá

La restauración integral del Teatro Guimerá, el principal espacio escénico del municipio de Santa Cruz de Tenerife, comenzará a finales de octubre. Así lo anuncia el Ayuntamiento, cuya Junta de Gobierno aprobó este lunes, 22 de septiembre, el contrato para ejecutar la obra, adjudicado, por más de ocho millones de euros, a la UTE(Unión Temporal de Empresas) formada por VVO Construcciones y Víctor Rodríguez e Hijos. El teatro lleva cerrado desde el mes de abril para «poder recoger y guardar los bienes muebles, así como los elementos que lo forman», en definitiva, para prepararlo para esta intervención.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, resalta que, con la aprobación de la adjudicación del contrato de rehabilitación del Teatro Guimerá, también se ha comprometido el gasto para los tres años que durará la obra. De esta forma, el Ayuntamiento chicharrero invertirá tres millones de euros en 2025, dos millones en 2025 y 2,9 millones en 2027.

Convenio

La financiación y ejecución de la reforma del Teatro Guimerá es posible, según recuerda el regidor chicharrero, gracias al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias.

Estado en el que se encuentra actualmente el Teatro Guimerá, cerrado desde hace más de cinco meses. / El Día

Recova Vieja

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, resalta que ahora sí está todo preparado para iniciar esta ambiciosa actuación de restauración en el Teatro Guimerá. Además, y según añade Rivero, algunos de los elementos de este emblemático espacio podrán almacenarse en la Recova Vieja, pues la obras de mejora de este inmueble, ubicado también la Isla de la Madera, están a punto de finalizar. Asimismo, el Centro de Arte La Recova acogerá parte de la programación que se desarrollaba en el Teatro Guimerá.

Moderno y accesible

El edil responsable del Organismo Autónomo de Cultura, Santiago Díaz, del PP, destaca la «importancia» de esta intervención en el Teatro Guimerá , «una obra que llevábamos esperando tiempo y que no hubiese sido posible abordar sin la ayuda del Ejecutivo canario». «Ahora ya podemos iniciar los trabajos necesarios para que el Teatro Guimerá, símbolo histórico de las artes escénicas de las Islas, renueve sus espacios, sea más accesible y modernice sus instalaciones y tecnología», agrega Díaz .

Trabajos

Los trabajos de restauración que se llevarán a cabo en el Guimerá consistirán, fundamentalmente, en la renovación de toda la parte interior del recinto, en lo referente a su estructura. Se mejorará la accesibilidad al histórico edificio, construyendo dos ascensores, uno para el público y otro para los artistas y la producción.

Asimismo, y según informa el Consistorio, se reformarán los baños, se sustituirán las butacas, se instalará aire acondicionado, se trasladarán las taquillas a la puerta principal, se dotará al inmueble «de la última tecnología a nivel escénico», y se repararán las zonas afectadas por humedad y termitas, entre otras acciones. Las obras también permitirán recuperar el uso de la Sala Guimerá.

El santacrucero Teatro Guimerá, que fue construido en el año 1851, es el teatro más antiguo del Archipiélago canario.