Cuatro asociaciones de Santa Cruz reclaman más y mejor limpieza de la vía pública: "A Santa Cruz le falta un agüita y escobillón"

Representantes vecinales de cuatro asociaciones que acotan Santa Cruz entre el barrio Salamanca y la avenida de Anaga comenzaron por el final a la hora de buscar la solución a la demanda de una mejor limpieza en el corazón de Santa Cruz.

Opiniones de las asociaciones vecinales

Jesús Triana, de la asociación de vecinos La Arboleda (Salamanca), asegura que la limpieza en las calles de la capital «es mejorable». Por su parte, Reynaldo González, portavoz del colectivo de Las Ramblas, reconoce que desde que hace unas semanas alzaron la voz se han intensificado algunas acciones, pero siguen los mismos recursos: «Pedimos más contenedores y papeleras y no llegan; sí se ha intensificado la frecuencia de la limpieza viaria».

Desde la avenida de Anaga, Jaime Cambre, dirigente de la asociación de vecinos La Muralla, afirma que es la zona que más se limpia en Santa Cruz de Tenerife, aunque el balance es que «necesita mejorar». Además, denuncia el caos por las obras y la falta de respeto de usuarios de bicicletas y patinetes que ignoran las señales de prohibición.

Problemas del exceso y del civismo

Cambre también alerta del ruido de la maquinaria de limpieza y plantea que los refuerzos se realicen en horarios más adecuados. «No solo hay que hablar de la falta de civismo, sino también del horario en el que se limpian las calles».

En la mesa de encuentro, los dirigentes vecinales acuñaron un lema que resume la queja: «A las aceras de Santa Cruz le falta un agüita y un escobillón».

Una ciudad que ha crecido

Según González, de Las Ramblas, la ciudad ha crecido pero los recursos de limpieza siguen siendo los mismos. La peatonalización ha duplicado el número de transeúntes y las zonas requieren mayor atención.

En Anaga, Cambre denuncia la proliferación de discotecas en detrimento de terrazas y pide tecnología de ruidos blancos para proteger el descanso de los vecinos.

Más recursos y sanciones

Los portavoces coinciden en que faltan recursos y sobra incivismo. Reclaman no solo sanciones, sino que se apliquen efectivamente. González pide más presencia policial y Cambre recuerda: «¿Cómo aprendimos a llevar el cinturón de seguridad? Con sanciones».

Triana, de Salamanca, invita a que los ciudadanos sean más cívicos y reclama al ayuntamiento incrementar los recursos.

Subida de la tasa de basura

Los vecinos critican la subida del recibo de la basura anunciada por el ayuntamiento en cumplimiento de la normativa estatal. González y Cambre reclaman que el aumento se ajuste al uso real del servicio y no a los metros cuadrados de la vivienda.

Pedro García, anfitrión del encuentro en la Rambla de Pulido, añade que no todo es problema de la empresa Valoriza, sino también de la falta de civismo.

Contenedores y papeleras

Silvia Barrera, de la asociación El Perenquén-Zona Urban, denuncia que en los últimos meses se ha reducido el número de contenedores y papeleras, lo que provoca acumulación de basura en las calles. Pone como ejemplo el incendio en la calle Santiago Cuadrado, que afectó a un edificio tras la quema de contenedores.

También señala la falta de papeleras en calles como San José o Pérez Galdós.

Triana denuncia la suciedad en la plaza de Fátima, donde la falta de civismo de algunos dueños de perros impide que los niños disfruten del parque infantil.

Llamada a campañas de concienciación

Los vecinos recuerdan que en su día se exigió a bares colocar papeleras en las mesas, algo que ya no se cumple. Barrera reclama campañas de concienciación ciudadana, mientras otros portavoces insisten en que además de concienciar, es necesario castigar la falta de civismo.

Tasa por tener perros El dirigente de la recién constituida Asociación de Vecinos Las Ramblas, Reynaldo González, defiende la necesidad de sancionar a quien no respeta los horarios para tirar la basura o, incluso, estipular tasas especiales a los propietarios de los perros, máxime cuando se habla del alto número de canes que hay en Santa Cruz , superior al número de niños, añade. Advierte que tener mascotas es una tendencia en auge. Incide en la necesidad de que el incremento de los medios que demandan a la administración pública vayan de la mano con la necesidad de imponer sanciones a quien no respeta los espacios públicos. En ese marco, señala puntos negros localizados en las calles del ámbito de influencia de su colectivo que algunos residentes han convertido en auténticos vertederos, para perjuicio del resto de los habitantes de la zona. La deficiente calidad del servicio de limpieza es una constante en todos los barrios de Santa Cruz, asegura Reynaldo González, quien no descarta emprender acciones para lograr la mejora.

¿Dónde están los contenedores para el aceite doméstico? El dirigente vecinal de la zona de la avenida de Anaga, Jaime Cambre, recuerda que hace tres años desaparecieron los contenedores de aceite doméstico, una situación que también se ha dejado sentir en barrios como Salamanca o Zona Centro. Al parecer, el problema se deriva de la situación adversa que afectó a la empresa concesionaria de su recogida, lo que se ha traducido en que se ha dejado de reciclar este producto, a pesar de las buenas intenciones y costumbres de los vecinos, que no tienen dónde acudir. Otro de los asuntos para los que los vecinos piden acciones desde la administración es para hacer cumplir los horarios de la recogida de enseres, y Jaime Cambre cuenta su experiencia. «Los propios dirigentes vecinales advertimos de la presencia de enseres en la vía pública. ¿Cómo lo ha arreglado el ayuntamiento? Primero, se recogían una vez a la semana y, ahora, pasan dos veces a la semana por la zona de la avenida de Anaga». En todo caso, incide en sancionar a quien no cumple.

El mobiliario público está obsoleto Desde el barrio Salamanca, su representante en la mesa de trabajo, Jesús Triana, advierte de que el mobiliario municipal instalado en los espacios públicos es obsoleto. Triana ofrece la colaboración de su asociación y, por extensión, del resto de colectivos de participación ciudadana, para identificar los problemas e implantar soluciones. El dirigente de La Arboleda hace partícipe a sus conciudadanos de la necesidad de ser parte de la solución. «Detrás de un problema, siempre hay una solución», defiende, para apuntar la necesidad de proteger los barrios de la capital y, por extensión, toda la ciudad. «Nos ofrecemos y nos comprometemos en la búsqueda de soluciones, queremos ser parte de la solución», añade Jesús Triana, quien asegura que la colaboración ciudadana da resultado, algo que también acreditan el resto de dirigentes presentes en el encuentro. En un momento de la conversación, los dirigentes admiten que el ayuntamiento los utiliza para identificar las necesidades en la prestación de servicios.