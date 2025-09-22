Medidas para que el centro de Santa Cruz abra los domingos: Bonos Consumo por 10 euros y el Bus Turístico gratis

Los Bonos Consumo Domingo de Santa Cruz de Tenerife, iniciativa que se desarrollará entre el 5 de octubre y el 9 de noviembre, tendrán un valor 25 euros aunque sólo costarán 10. Por lo tanto, el Ayuntamiento aportará el 60% del valor real de estos tiques descuento y los consumidores, el 40.

Así lo destacaron este lunes, 22 de septiembre, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), la consejera delegada de Desarrollo, Carmen Pérez (PP), y el presidente de la Federación de áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, durante la presentación de la segunda edición de esta campaña comercial, con la que el Consistorio quiere incentivar la apertura de los establecimientos los domingos en la zona centro de la capital.

Bus Turístico

Además, y según indicaron, durante los domingos en los que se llevará a cabo esta iniciativa, es decir, 5, 12, 19 y 26 de octubre, y 2 y 9 de noviembre, el Bus Turístico será gratuito para los residentes de toda la Isla, en horario de 16:00 a 18:15 horas. "Asimismo, estamos trabajando con el sector de la restauración de la ciudad para diseñar unas ofertas especiales de desayunos, brunch o tapas para esos días", apuntaron.

Adquisición

La campaña comercial de los Bonos Consumo Domingo arrancará el primer fin de semana de octubre, coincidiendo con la celebración en las calles del centro de Santa Cruz del evento cultural y de ocio Plenilunio. Los tiques descuento se podrán adquirir en la web www.bonoconsumosantacruz.com desde las 10:00 horas del viernes anterior hasta las 12:00 del domingo comercial correspondiente, y sólo podrán canjearse o gastarse durante dicho domingo.

Comercios participantes

En este caso, participarán en la misma unos 130 establecimientos de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que estarán obligados a abrir sus puertas estos domingos desde las 10:30 hasta las 14:00 horas. También podrán hacerlo por la tarde, aunque ya no será obligatorio, según lo aclara el Consistorio. La actual ZGAT de la capital, que coincide con el casco histórico, se encuentra situada dentro del perímetro formado por las avenidas Marítima y Anaga, Rambla, y avenidas de la Asunción y San Sebastián.

Cada semana, se publicarán en la web de la campaña la relación de establecimientos comerciales participantes. Los negocios que quieran sumarse podrán solicitar su adhesión a través del correo electrónico bonoconsumosc@fauca.org.

Máximo de bonos

Los ciudadanos podrán adquirir un máximo de seis Bonos Consumo por DNI para toda la campaña, con un límite de dos vales descuento por domingo. No podrán acumularse con otros bonos ni combinarse entre diferentes compradores en una misma compra.

Se pondrán a la venta un total de 10.000 Bonos Consumo Domingo, lo que supone un importe de 250.000 euros. Cada negocio contará con un límite de 1.000 euros por domingo y, en caso de abrir las seis fechas previstas, podrán alcanzar hasta los 6.000 euros de facturación a través de esta campaña.

Actividades

El alcalde y la consejera de la Sociedad de Desarrollo destacaron que la campaña Bonos Consumo Domingo coincidirá cada semana con numerosas actividades para todos los públicos que tendrán lugar en el centro de la ciudad, "por lo que supondrá un aliciente para acudir a la ciudad con el fin de canjear los bonos".

De esta forma, el domingo 5 de octubre, la campaña coincidirá con la celebración de Plenilunio; el 12 de octubre, la ciudad acogerá la Copa de Europa de Triatlón, la visita de la Virgen de Candelaria y la Regata Infantas de España; el 19 de octubre, Santa Cruz será escenario del 51 Rallye Isla de Tenerife y de la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Candelaria; el 26 de octubre se llevarán a cabo los actos de despedida de la Virgen de Candelaria, y el 9 de noviembre, la ciudad acogerá la Carrera Clásica de Tenerife.