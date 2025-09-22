Los coches de Fórmula 1 rugen en el Gran Premio de Azerbaiyán al ritmo de la comparsa Los Joroperos
Una quincena de percursionistas de la formación lagunera animaron las pruebas de la carrera automovilística
La comparsa Los Joroperos vivió una experiencia “inolvidable” durante su reciente participación en un evento internacional vinculado a la Fórmula 1, donde desplegaron su colorido, ritmo y alegría ante miles de espectadores.
Según explicó el director de la comparsa, Fernando Hernández, el grupo protagonizó “varias animaciones” en las que el público disfrutó con cada actuación. La expectación fue tal que “nos costaba mucho caminar por el circuito debido a la cantidad de fotografías que se querían sacar con nosotros”.
Encuentro con el piloto Franco Colapinto
Entre los momentos más destacados de la experiencia, los componentes de la comparsa tinerfeña tuvieron la oportunidad de pisar la pista de carrera —fuera de la competición— y fotografiarse con el piloto de Alpine, Franco Colapinto.
Aunque, por motivos de seguridad, no pudieron acceder directamente a la zona de corredores, Los Joroperos animaron “a pie de pista” a los protagonistas de la competición, compartiendo también escenario con diferentes grupos internacionales.
Repercusión mediática
El paso de la comparsa por este evento no pasó desapercibido. Hernández subrayó la gran repercusión en medios de comunicación locales y nacionales, con presencia en televisión, radio y prensa escrita.
Sin dinero público
El director quiso resaltar que esta participación “no se ha realizado con dinero público”, ya que todos los gastos fueron gestionados por la empresa Internacional Show Parade, que hizo posible el viaje y la presencia de Los Joroperos en la cita internacional.
Tras este éxito, la comparsa regresa a Tenerife con la satisfacción de haber dejado en alto el nombre del Carnaval chicharrero, compartiendo escenario con artistas internacionales y acercando un pedazo de Canarias a un público multicultural.
Bajo la influencia de Bakú
El director de Los Joroperos, Fernando Hernández, no dudó en valorar la participación de la comparsa en el espectáculo internacional celebrado en Bakú como “posiblemente el acontecimiento que más repercusión ha tenido en la historia del grupo”.
Según explicó, la acogida del público fue “excelente”, con un entusiasmo que permitió a la agrupación lucir el Carnaval de Tenerife “en un pabellón muy alto”. Hernández añadió que esa impresión fue compartida por la propia organización del evento, que felicitó al grupo por su aportación artística y su capacidad de conexión con los asistentes.
