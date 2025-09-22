La abandonada terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife sufre un incendio

La abandonada terraza de verano Isla de Mar, situada en una parcela municipal junto al Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife, que en su día fue el lugar de moda para el ocio nocturno de la capital, sufrió en la noche del domingo, 21 de septiembre, un incendio.

Así lo ha confirmado el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien indica que, afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún daño personal. Éste ha anunciado que el Ayuntamiento reforzará el cerramiento a la instalación. Y es que ésta se ha convertido en un vertedero de basura y en un lugar ocupado por personas sin hogar.

Aún se desconocen las causas que provocaron el incendio, según indican fuentes del Consistorio chicharrero y de la Policía Local.

Abandono de la terraza Isla de Mar en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Aparcamiento

Rivero recuerda que esta parcela municipal se convertirá, finalmente, en una zona de aparcamientos, después de que quedara desierta la licitación convocada en julio del año pasado para volver a abrir una terraza de verano.

Demolición

El concejal comenta que su área ya está preparando los pliegos técnicos para sacar a concurso público, antes de que finalice el año, la redacción del proyecto de demolición de la actual terraza y de acondicionamiento del solar para crear un estacionamiento.

Provisional

Eso sí, el edil de Infraestructuras aclara que el uso de aparcamiento para este solar del Ayuntamiento será provisional, pues realmente este suelo tiene un uso turístico en el planeamiento vigente del municipio chicharrero.

Clausura

Isla de Mar cerró sus puertas definitivamente en diciembre de 2021, nueve años después de que se pusiera en marcha a través de una concesión administrativa otorgada por el Consistorio capitalino.

Este establecimiento de ocio nocturno tuvo que clausurar su actividad, tras un largo procedimiento administrativo, debido a desavenencias entre la empresa que gestionaba el negocio y el Consistorio chicharrero, relacionadas con el abono del canon que la primera debía pagar a la Corporación local por ocupar el solar municipal de Cabo Llanos.