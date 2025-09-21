Así se perfila el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: nuevas formaciones, una decena de bajas y 105 grupos

Un total de 105 grupos, uno más que el pasado febrero, participarán en el Carnaval 2026, que se desarrollará bajo el motivo de ritmos latinos y comenzará con la gala inaugural el viernes 16 de enero. Durante cinco semanas, hasta el 22 de febrero, se sucederán los concursos que darán paso en la primera quincena de febrero a la gala de la reina y la fiesta en la calle.

Aunque el balance total concluye que hay una formación más que en el pasado Carnaval, las cifras ocultan el baile de altas y bajas que se han registrado en los últimos meses. En términos globales, diez colectivos que salieron la edición anterior se tomarán un descanso, si bien sus plazas las cubren once.

Nueve categorías

De las nueve categorías de certámenes que existen en la fiesta de la máscara –grupos coreográficos, mayores, lírico-musicales, agrupaciones musicales, comparsas, murgas adultas e infantiles, rondallas y canción de la risa– es precisamente en murgas y coreográficos donde hay más «bailes».

Solo en agrupaciones lírico-musicales, en las que se encuadran Los Fregolinos y La Zarzuela, y también, por descarte, el Rebumbio de José Antonio González, no se producen cambios, al igual que en la canción de la risa, curiosamente la modalidad que en el pasado era más inestable a la hora de consolidar participantes.

Uno de los solistas de Los Fregolinos, en pleno concierto en la plaza del Príncipe. / Arturo Jiménez

Arranca el Carnaval

El viernes 16 de enero comenzará la nueva edición de la fiesta con la gala inaugural, una de las dos –la otra es la elección de la reina– que dirigirá Daniel Pages.

Ya desde el jueves 23 de enero se sucederán los concursos. La cantera será la encargada de estrenar el escenario que, según el diseño del grancanario Sergio Macías, se instalará en el recinto ferial.

Murgas infantiles

Tras el cierre del plazo de inscripción, diecisiete murgas infantiles han formalizado su deseo de participar, dos más que en el último Carnaval. Grandes novedades.

Adiós a Retorciditos

Fundada en 2009 y después de quince años de participación, no concursará en Santa Cruz en 2026 Los Retorciditos, de Fran Conde El Platanito, quien no solo hizo grande la fiesta con las letras de Sebid González y el montaje de Lolo Tavío, sino con los disfraces más tecnológicos de cada edición, siempre con luces, en colaboración con su hija Amanda Conde.

Primera fase de murgas infantiles 6º.- Retorciditos | 07/02/2025 | Fotógrafo: Rafael Arturo Jiménez Rivero / Rafael Arturo Jiménez Rivero. ELD

Vuelve Bambas tras siete años

Vuelve a intentar concursar Disimulados, que ya salió en una edición y fue baja en otra, y también se ha inscrito la cantera de Ferrusquentos, de Garachico. Con la solera de las grandes, el Carnaval recupera a Bambas, que hace seis años que dejó de participar y vuelve de la mano de la tercera generación de don José y doña Mary. Yeray Lorenzo y Raisa Jiménez lideran el proyecto, con Arón Morales, cartelista y cantante, como director musical. Su retorno supone que el Carnaval recupere a la murga infantil más antigua de las inscritas, tras la ausencia ya consolidada desde hace dos años de Rebeldes, de Paco Cortés.

Campeonato de grupos coreográficos

El domingo 25 de enero se celebrará el concurso de grupos coreográficos, un formato que ha ido ganando protagonismo en las últimas ediciones gracias al auge de las academias de baile y deportivas, y a costa de las formaciones más tradicionales que tienen su razón de ser en el Carnaval. Esta cita se ha convertido para muchos en la primera actuación de la temporada de campeonatos ajenos a la fiesta.

El número de inscritos pasa de diecisiete el pasado febrero a veinte, y eso que se registra una baja: Orbital Mambo. Regresan dos formaciones conocidas en el Carnaval: Yu Funk –baja en 2025– y LKS Dance, que tiene su cuartel general en el Luther King de San Miguel. Se incorporan Wonder y Club Deportivo Beanky, este último con sede en el municipio de Adeje.

Cinco días de murgas adultas

Especialmente movido está el concurso de murgas adultas, el certamen rey del Carnaval, que no solo amplía su calendario, sino que ha vivido un baile de entradas y salidas. Finalmente, el certamen amplía sus fases, de tres a cuatro –del lunes 26 al jueves 29 de enero–, lo que obliga a garantizar un día de descanso antes de la gran final y, por tanto, la fiesta de la crítica y el pasacalle se desarrollarán el sábado 31 de enero.

En este encaje de bolillos, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha rodado el concurso de agrupaciones musicales al domingo 1 de febrero, aprovechando que en 2026 el lunes 2 de febrero es festivo insular en Tenerife. Resuelve, al menos por ahora, este galimatías con una carambola, mientras las agrupaciones musicales, representadas en una recién constituida federación, advierten que «prestan» su sábado por un año. Se verá en el futuro.

Las entradas y salidas en la relación de participantes obligan a la organización a descartar, al menos por ahora, volver al formato de tres fases con final. El Carnaval de los ritmos latinos contará con veintitrés murgas adultas en concurso y la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá fuera de certamen.

Tres bajas murgueras

Trabachones / Andrés Gutiérrez

Están todos los que son pero no son todos los que participaron el año pasado, parafraseando el dicho. Tres ausencias: Trabachones, de Yone Expósito, que llevaba en concurso desde su fundación en 2019. También cierra su corto paso por el Carnaval Sofocadas, con dos ediciones a sus espaldas. No es un año sabático; de hecho, su directora y una de sus almas mater, Joana Domínguez, milita ya en Guachinquietas, formación femenina de moda... por ahora.

También cierra su fugaz participación en el concurso Charlatanas, una murga con mecenas: Hucho Rodríguez, que se toma un respiro tras un año intenso.

Tres murgas se estrenan

Tres bajas... y tres altas, con Avispados, de Añaza, que se emancipan después de su colaboración el año pasado en las filas de Ni Pico. Los de El Toscal viven una particular refundación para resistir y evitar desaparecer. Fueron murga masculina, tuvieron una femenina y ahora salen como mixta, con Lorencito Marichal al frente de esta histórica formación.

Los Avispados, dirigidos por Miguel Díaz –que en el pasado sacó a Caraduras– esperan estrenarse al tercer intento y, para ello, incluso han anunciado que suman como letrista al cantante Fran Baraja, todo un revulsivo.

También anunciaron su incorporación a final del Carnaval Malcriadas, y se han inscrito. Se les vincula a Cristina Alonso Morales, conocida murguera del Norte.

El capítulo de incorporaciones lo suma Redoblonas. Son la sección adulta de la laureada infantil Redoblones, de José El Pirata, que se fundaron –la sección de la cantera– en 2017. Tres salvedades: falta conocer si adoptan al diseñador de los pequeños, Josué Quevedo, pero, a priori, Redoblonas están llamadas a altas cuotas de éxito de la mano de Francis Trujillo La Juana; y la colaboración en las letras de Cornucas Atómicos, que hicieron historia en Triqui como murgueros y lo han ganado todo en el certamen de la Canción de la Risa.

De esta forma, veintitrés murgas se repartirán en cuatro fases, en vez de tres, con final a ocho y en sábado en esta oportunidad.

El Norte del Carnaval

No son novedad pero sí tendencia en las dos últimas ediciones: repiten apuesta por Santa Cruz Trapaseros e Irónicos, de Los Realejos; Chaladas, de Icod de los Vinos; y Tiralenguas, con nuevo director, Osel Martín Pérez, que sustituye a José Antonio Vera, fundador y santo y seña de la murga.

Una agrupación musical menos

El domingo 1 de febrero, concurso de agrupaciones musicales, que estrena día y pierde en esta ocasión a Siboney, de Víctor Díaz y Carol Hernández, lo que deja el número de inscritos en ocho formaciones.

Más baile en comparsas

De la crítica de las murgas al ritmo de las comparsas. El concurso sobre el escenario, el sábado 7 de febrero, y al siguiente fin de semana, 14 de febrero –día de los enamorados... del Carnaval– Ritmo y Armonía. Diez formaciones participantes, pero no las mismas que en la última edición. Abenaura, con cuatro años en su haber, intentó una refundación, pero quedó en el empeño. En su lugar, Bella Mariana, que en 2024 se escindió de Cariocas; viejos conocidos del Carnaval, sinónimos de calidad, bajo la tutela de Germán Suárez, Pedro José Guillén y José Cachete.

Rondallas recupera a su Orfeón

El Auditorio de Tenerife acoge el domingo 8 de febrero el tradicional certamen de rondallas, número genuino del Carnaval chicharrero, al que se suma una nueva formación lírica y, sin embargo, la más antigua de cuantas participan en concurso: Orfeón La Paz, de La Laguna, lo que incrementa hasta ocho el número de participantes.

Mayores

El recital de agrupaciones de mayores, que se celebra el jueves 5 de febrero, también experimenta la ausencia de tres grupos –Tegueste, Antón Guanche y Las Nieves– y se incorpora Fraisa. La organización, ya transformada en entidad pública empresarial, espera proceder al primero de los dos pagos en octubre: arranca el precarnaval.