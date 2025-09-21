Ninguna empresa se interesa por salvar el histórico Teatro Baudet de Santa Cruz de Tenerife

Ninguna empresa se ha interesado por la obra que ha licitado el Cabildo para salvar el histórico Teatro Baudet, el que fuese, durante años, el mayor cine de Canarias. Ante la ausencia de ofertas para ejecutar, por 1,7 millones de euros, el proyecto de consolidación de este emblemático inmueble, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y cuyo interior se encuentra casi en un estado de ruina, a la Corporación insular no le ha quedado otro remedio que declarar desierto el concurso público. Eso sí, el Cabildo se niega a tirar la toalla y el consejero de Cultura, José Carlos Acha, ya ha anunciado que la reforma del Baudet se volverá a licitar «de manera inmediata».

«Hemos revisado los precios del coste de las obras, por si éstos hubiesen sido el problema, pero hemos comprobado que estaban bien. Lo que sí hemos hecho es mejorar la redacción de los periodos de garantía del contrato. Confiamos en que a una segunda licitación sí se presenten empresas para ejecutar este proyecto de reforma, con el que pretendemos, en siguientes fases, una vez que frenemos el deterioro de las partes del edificio en desuso, recuperar el Teatro Baudet», ha manifestado el consejero insular José Carlos Acha. La intención del Cabildo de Tenerife es que el histórico inmueble, ubicado en el número 4 de la chicharrera avenida Islas Canarias, se convierta en un espacio polivalente dedicado a la cultura.

Imagen antigua del interior del Teatro Baudet. / El Día

1935

La Corporación insular recuerda que el Teatro-Cine Baudet es una obra del «reputado» arquitecto José Enrique Marrero Regalado, autor de innumerables inmuebles en la Isla, entre los que se encuentran también la Basílica de Candelaria, el Cabildo de Tenerife, el Mercado Nuestra Señora de África o el Cine Víctor. La construcción de este teatro se inició en el año 1935 por encargo de la familia Baudet y fue inaugurado en 1944. Se trata de una construcción de puro estilo racionalista con geometrías marcadas y libre de ornamentos en su fachada.

Más de 43.000 funciones

En el año 1985, y tras más de 43.000 funciones, este negocio familiar dedicado al cine y al teatro se vio obligado, debido a las pérdidas acumuladas, a cerrar sus puertas. El emblemático edificio, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por su valor arquitectónico, también acogió otros usos antes de su clausura definitiva, entre ellos, un bingo y una sala de fiestas. En el año 1999, la Corporación insular tinerfeña compró el inmueble por un importe de más de 1,2 millones de euros. En él abrió la denominada Librería del Cabildo, que estaba situada en uno de los extremos de la fachada del antiguo cine y que cerró en febrero del año 2020. Desde entonces, el único público que visita el Baudet está formado por las palomas que moran en la cubierta del cuerpo del teatro.

Actuaciones

El proyecto que pretende llevar a cabo el Cabildo de Tenerife, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses y cuya primera licitación ha quedado desierta, incluye, entre otros trabajos, actuaciones de mejoras en los sistemas estructurales del teatro, la consolidación de la estructura de la edificación, el acondicionamiento de la cubierta, la sustitución de la cobertura de fibrocemento en el patio de butacas, el acondicionamiento de la envolvente opaca de la fachada, y también el control de plagas, desinfección y limpieza del inmueble.

Imagen actual del estado en el que se encuentra el interior del Teatro Baudet. / El Día

Torre Eiffel

El teatro se sitúa sobre una parcela de 1.454 metros cuadrados y la superficie construida es de 2.696 metros cuadrados. En la misma edificación del Baudet también se encuentran viviendas. En el proyecto de consolidación del inmueble se aclara que éste mantendrá toda la esencia de su construcción y el valor arquitectónico del anfiteatro, un elemento destacado por todos los expertos, según indica el Cabildo, con especial mención a los remates de hierro «similares a los de la Torre Eiffel de París».

Valor patrimonial

«El valor patrimonial que posee el Teatro Baudet es indiscutible, no sólo en torno a los valores arquitectónicos únicos que posee, sino también por formar parte de la memoria histórica del municipio de Santa Cruz de Tenerife. El proyecto de consolidación tiene como objetivo principal frenar el deterioro de las partes del edificio en desuso que corresponden al espacio del teatro, mediante actuaciones de consolidación estructural, de impermeabilización y de protección», señala la Corporación insular.