Especies invasoras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife: se implanta un servicio de vigilancia ambiental

El Puerto chicharrero implantará un servicio de vigilancia ambiental para la detección de especies marinas exóticas invasoras, con el objetivo de minimizar las amenazas a la biodiversidad, a la salud humana y bienestar, y a la economía. Así se establece en la licitación que ha convocado la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para la puesta en marcha de este programa en la instalación de la capital chicharrera.

En la memoria justificativa de este concurso público se explica que las especies alóctonas (exóticas o foráneas) pueden ser transportadas de un hábitat a otro por los buques, ya sea externamente, adheridas al casco, o a través de los tanques (agua de lastre). Dichas especies se clasifican como invasoras cuando amenazan a la biodiversidad nativa por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética.

Estudio de especies invasoras

En este documento de la licitación se hace alusión a un estudio sobre las especies en los puertos realizado en el año 2019 por el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, en su Programa de Cooperación Interreg, con el que se identificaron, en las zonas portuarias y exteriores del Puerto de Santa Cruz un total de 33 especies exóticas, de las que 29 son invertebrados y cuatro son vertebrados.

Los cuatro peces exóticos identificados en la instalación chicharrera fueron el gobio puntadorada (Gnatholepis thompsoni), el píntano (Abudefduf saxatilis), la barriguda africana (Parablennius goreensis) y el pez cirujano(Acanthurus coeruleus). Entre los invertebrados detectados se encuentran los cordados (Chordata); los cnidarios (Cnidaria), que agrupan alrededor de 10 000 especies, englobando medusas, pólipos, corales, anémonas e hidras;los briozoos (Bryoza); y los poríferos (Porifera), conocidos como esponjas de mar.

Plataformas y barcos petrolíferos

Según se establece en este estudio del Ejecutivo canario, «teniendo en cuenta la escasa información existente sobre la incidencia de los posibles vectores de introducción de especies marinas en los puertos del Archipiélago canario, tales como el agua de lastre o el transporte en restos flotantes», las incrustaciones en los cascos de plataformas o barcos petrolíferos parece ser el vector más importante y «con mayor riesgo». «Su navegación lenta permite que, además de la fauna bentónica que va incrustada en sus casos, los peces asociados lleguen lejos de sus áreas originales de distribución».

Ejemplar de pez cirujano, una de las especies exóticas detectadas en el Puerto chicharrero, / El Día

Tropicalización

«La biodiversidad marina de las islas está afectada actualmente por un notable proceso de tropicalización. La expansión natural de las áreas de distribución de especies tropicales tiene un peso importante en dicho proceso, pero, en los últimos años, la fuerza principal es la introducción debido al tráfico marítimo y, especialmente, a la existencia en los dos principales puertos, el de Santa Cruz de Tenerife y el de Las Palmas de Gran Canaria, de un elevado tráfico de plataformas petrolíferas», se indica en el informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Éstas proceden, principalmente, de diversas zonas tropicales, tanto del Atlántico como de otros enclaves, y permanecen «mucho tiempo» atracadas para su mantenimiento, añade el estudio. «Las plataformas acumulan y transportan una gran cantidad de organismos incrustados en sus cascos, sobre todo si han permanecido largos periodos en la zona de perforación, llegando a formarse verdaderas estructuras arrecifales».

Estaciones de control

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife explica, en relación a la licitación que ha convocado, que para gestionar la «amenaza» que suponen las especies invasoras, se hace necesario, por tanto, establecer un seguimiento de la posible introducción de especies exóticas, incluyendo un análisis de su potencial invasor a partir de una red de muestreo en estaciones de control en las diferentes infraestructuras del puerto, como muelles, dársenas, pantanales y diques, «estableciendo, a su vez, protocolos de actuación para la detección temprana de alguna especie con potencial invasor».

Actuaciones

Las actuaciones propuestas por el Gobierno, que también recoge la licitación del Puerto chicharrero, incluyen la prevención, la detección temprana de especies invasoras y respuesta rápida, el control, contención o erradicación. Eso sí, se priorizan las estrategias de prevención. Las empresas interesadas en prestar este servicio de vigilancia ambiental en el Puerto de Santa Cruz pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de octubre, según se informa en la Plataforma de Contratación del Estado.