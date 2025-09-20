Anaga Biofest enseña a cuidar y proteger el entorno singular del macizo

El quinta edición del festival Anaga Biofest comienza este sábado en los caseríos de Taborno y Casas de la Cumbre. Cuenta con una programación que es fruto del trabajo participativo y colaborativo entre los colectivos vecinales de Anaga, como la Asociación de Vecinos de San José de Taborno. Con esta acción, refuerzan su apuesta por generar vínculos con la comunidad en un territorio declarado Reserva de la Biosfera hace diez años. Además, se pondrá en valor la memoria del Macizo de Anaga, sus tradiciones y el compromiso con el cuidado y la protección de este territorio tan singular.

La consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, ha defendido el carácter fundamental de este tipo de iniciativas que «colaboran en mantener viva la tradición y la idiosincrasia de un entorno único como Anaga». También subrayó que el festival es «una forma didáctica de concienciar sobre la protección del medio ambiente» y que continuarán trabajando para proteger este tipo de espacios y eventos.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recordó que la edición de este año coincide con el décimo aniversario de la declaración de Anaga como Reserva de la Biosfera, un hecho que «se refleja en el programa gracias a la participación de las asociaciones vecinales que rescatan y muestran las tradiciones centenarias del macizo».

Por su parte, el director de Anaga Biofest, Javier Tejera, destacó que el objetivo de la iniciativa va más allá «de un trabajo puntual en las fechas señaladas». Al respecto apuntó que «queremos seguir tejiendo una red colaborativa con los vecinos y vecinas para dar a conocer sus valores y su historia, así como el cuidado de la zona».

La papa borralla

El festival también se suma a la décima edición del Día de la Papa Borralla, organizado por la Asociación de Vecinos de San José de Taborno. El programa gira en torno a este producto local, con talleres de intercambio de semillas tradicionales, semilleros de variedades autóctonas y actividades de reforestación con bombas de semillas. Asimismo, también ofrece actividades que combinan el senderismo y la naturaleza y, por supuesto, la gastronomía.

Entre las propuestas destaca una ruta etnográfica en Taborno para conocer de primera mano el cultivo de esta variedad de papa y sus particularidades, acompañada por degustaciones de queso de producción local. La vertiente gastronómica continúa con el taller de cocina participativa Borralla, raíz de Anaga, dirigido por May Hernández, de La Gangochera de Anaga.

El ambiente festivo estará asegurado con la música de las Parrandas de Roque Negro y Malvasía de Taganana, que pondrán ritmo a la jornada en la plaza de Taborno, donde vecinos y visitantes compartirán una comida popular protagonizada por la papa borralla.