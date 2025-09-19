Santa Cruz de Tenerife acabará la rehabilitación de La Recova Vieja a finales de octubre, tras tres años de obras

El municipio de Santa Cruz de Tenerife recuperará su Recova Vieja a finales de octubre, fecha en la que se prevé que acabe su rehabilitación. Así lo han anunciado el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Infraestructuras, Javier Rivero (CC), durante una visita este viernes, 19 de septiembre, a las obras. De estas forma, este emblemático espacio cultural volverá a abrir sus puertas tras tres años de obras, cuando estas tendrían que haberse ejecutado en doce meses, y tras una inversión que ha alcanzado los 3,3 millones de euros, cuando el presupuesto inicial era de 650.000 euros.

Y es que los trabajos de rehabilitación de la Recova Vieja, situada en la plaza Isla de la Madera y convertida en el Centro de Arte La Recova, han sufrido numerosas vicisitudes. El Ayuntamiento ha tenido que llevar a cabo varias modificaciones del proyecto inicial de este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), debido, principalmente, al estado en el que se encontraba su cubierta y debido al hallazgo del zócalo original de piedra de basalto en todo el perímetro del antiguo mercado de Santa Cruz.

Emergencia

En un principio, y con la intención de que la obra estuviera finalizada en el verano de 2023, sólo estaba previsto ejecutar la mejora de la impermeabilización y el revestimiento de la Recova. Pero, "por causa sobrevenida", el Consistorio chicharrero se vio obligado a declarar la emergencia de nuevas actuaciones, "debido al estado de los techos del inmueble". El Ayuntamiento tuvo que sustituir la totalidad de las vigas, para lo que fue necesario llevar a cabo la demolición de todo el techo. Éste se volvió a rehacer, utilizando las técnicas tradicionales de cuando se construyó originalmente, para lo que se instalaron vigas de madera de morera.

Recta final

El alcalde de Santa Cruz destacó ayer, durante la visita a la obra, que ésta ya ha entrado en su recta final, por lo que el municipio chicharrero recuperará "muy pronto" este "importante espacio cultural". Actualmente, y según explicó el edil de Infraestructuras, se están enfoscando los muros interiores y "se está realizando un trabajo artesanal de carpintería, tanto en las puertas y ventanas exteriores, como en el pabellón central".

La concejala responsable del Distrito Salud-La Salle, Zaida González (PP), resaltó que en la Recova Vieja se está llevando a cabo una "meticulosa rehabilitación", pues, y según añadió, se están reconstruyendo todos los detalles de la fachada y se ha utilizado la madera original para el techo. Asimismo, indicó que se están cumpliendo todos los criterios exigidos por Patrimonio Histórico del Cabildo.

Fecha de reapertura

Una vez que se dé por concluida la rehabilitación, a finales de octubre, el Ayuntamiento realizará trabajos de instalación eléctrica. Éste aclara que será el Organismo Autónomo de Cultura el encargado de volver a dar uso a estas instalaciones, por lo que será éste el que anuncie la fecha exacta de reapertura del espacio cultural.

Teatro Guimerá

La finalización de la obra de la Recova Vieja también permitirá impulsar la rehabilitación del Teatro Guimerá, "pues utilizaremos espacios del antiguo mercado para almacenar elementos del Guimerá", ha apuntado el Ayuntamiento.