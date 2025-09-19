Padres en pie de guerra por el traslado en Santa Cruz de Tenerife de la gimnasia deportiva a un espacio "peligroso"

El traslado de la actividad de gimnasia deportiva del Pabellón Ana Bautista al Paco Álvarez, debido al inicio de las obras de reforma en la instalación ubicada junto al Barranco Santos, en Santa Cruz de Tenerife, ha provocado el malestar y el enfado de los padres. Éstos aseguran que el espacio que se ha habilitado en el Pabellón Paco Álvarez, en Tomé Cano, ni cuenta con el material necesario ni dispone de la superficie y distancias adecuadas para la práctica de esta modalidad, "lo que supone un peligro para nuestros hijos, pues no se cumplen las mínimas condiciones de seguridad".

Estos padres cuentan que ya desde el 15 de septiembre las clases cambiaron de ubicación, aunque, y según relatan, éstas no pudieron impartirse "por las dimensiones de la sala". "El Pabellón Ana Bautista es el único centro de la Isla en el que se imparte la gimnasia deportiva, además de en un club privado en Arafo. Por ello, muchos niños se trasladan desde distintos municipios. Estaban muy ilusionados con el comienzo del curso pero se han encontrado con esta situación", lamenta una de las madres Yolanda Díaz.

Pabellón Ana Bautista. / E. D.

Saltos y acrobacias

Ésta no entiende por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz no habilitó un espacio adecuado cuando "se sabía desde hace tiempo que las obras de reforma del Ana Bautista comenzarían en septiembre". Yolanda Díaz apunta que la mayoría del espacio del Paco Álvarez se le ha dado a la gimnasia rítmica del Ana Bautista, "lo que entendemos perfectamente, pero lo que no es normal es que a la gimnasia deportiva no se le facilite un lugar adecuado". "Los niños hacen saltos y acrobacias para lo que necesitan unas distancias mínimas para no hacerse daño. Pues no han podido empezar las clases, porque el Paco Álvarez no cumple con esas condiciones", manifiesta.

Reclamación

Rubén García, otro de los padres, que se traslada desde Puerto de la Cruz hasta Santa Cruz para que su hija asista a las clases de gimnasia deportiva, solicita al Consistorio que habilite otro espacio para que los niños puedan continuar con sus clases. Éste padre indica que ha presentado una reclamación al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y muestra su indignación ante lo ocurrido.

Inicio de las obras

El pasado 11 de septiembre, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, anunció, en una Comisión de Control, que las obras de reforma del Ana Bautista, cuya ejecución supondrá una inversión de 410.000 euros y se llevará a cabo en un plazo de dos meses, comenzarían el 19 de septiembre. También aseguró que la gimnasia, en su dos modalidades, rítmica y deportiva, se trasladaría a un lugar adecuado, el Pabellón Paco Álvarez. El DÍA ha pedido una respuesta al Consistorio sobre la queja de estos padres, pero aún no ha respondido.

En la citada Comisión de Control, el PSOE denunció que las obras no se hubiesen iniciado en agosto, "tal y como se había anunciado".