Horario nocturno y vigilancia policial, soluciones para la carga y descarga en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife ha diseñado un plan de acción para mejorar y regular el reparto de mercancías en la ciudad, en concreto, las zonas de carga y descarga, pues la situación actual se ha convertido en un problema para el tráfico, y también para los repartidores y negocios. Entre las medidas que se establecen en el primer Diagnóstico de Distribución Urbana de Mercancías (DUM) de Santa Cruz, presentado ayer por el Ayuntamiento, se encuentran la carga y descarga en horario nocturno, «fomentando la descarga nocturna mediante vehículos y tecnologías silenciosas»; una mayor presencia policial para «reducir los usos indebidos por vehículos no autorizados»; la ampliación de horarios, adelantando el acceso a las 7:00 horas, frente al actual tramo de 8:00 a 18:00, y el uso de taquillas inteligentes.

Asimismo, el citado plan de acción incluye la elaboración de una ordenanza para regular el reparto de mercancías, «unificando y actualizando las normas de reparto en la ciudad», y la reordenación de las plazas de carga y descarga, «ampliando, donde sea posible, la disponibilidad de las plazas en zonas de alta demanda, donde los establecimientos se encuentren a más de 75 metros de distancia de un estacionamiento». En la actualidad, el municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 635 aparcamientos de carga y descarga, de los que 21 se encuentran en el Distrito Anaga, 59 en el Suroeste, 62 en Ofra-Costa Sur, 210 en Salud-La Salle, y 282 en el Distrito Centro-Ifara. Éstas plazas son utilizadas por los 2.517 establecimientos de hostelería y comerciales que existen en la capital chicharrera, de los que 82 se sitúan en Anaga, 359 en Ofra-Costa Sur, 378 en el Suroeste, 512 en Salud-La Salle y 1.1186 en el Distrito Centro-Ifara.

Distancias

En el estudio realizado por el Consistorio sobre la Distribución Urbana de Mercancías, presentado ayer por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y por la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), y cuya elaboración se inició a principios de año, tal y como lo anunció este periódico, también se indica que sólo el 33% de los establecimientos del municipio cuentan con una zona de estacionamiento de carga y descarga a menos de 50 metros, el 49% a menos de 75 metros y el 61% a menos de 100 metros.

Zona de Gran Afluencia Turística

En la denominada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que coincide con la zona centro de la capital, el 44% de los establecimientos tienen acceso a una zona de carga y descarga a menos de 50 metros, el 68% a menos de 75 metros, el 80% a menos de 100 metros, y para un 20% de los negocios estos estacionamientos están a más de 100 metros de distancia.

Las calles más afectadas de la ZGAT son, entre otras, Villalba Hervás, Bethencourt Alfonso y Pérez Galdós, con plazas a más de 100 metros de distancia de los establecimientos. Estas calles se encuentran dentro de la Zona Urban.

Encuesta

Este diagnóstico también incluye una encuesta realizada a conductores del sector del reparto de mercancías. Un 62% de los encuestados aseguró que realizan estacionamientos legales durante sus operaciones y un 69% afirmó que permanecen menos de 30 minutos estacionados, cumpliendo así la normativa.

Motorización

La tasa de motorización en Santa Cruz, un municipio que cuenta con 211.359 habitantes, es «elevada», con 857 vehículos por cada 1.000 habitantes, superando a ciudades como Málaga o Sevilla. El 85% de los desplazamientos se realizan en vehículo privado.