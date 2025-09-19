Con bolera y la pantalla gigante más grande de Europa: así era el restaurante más espectacular de Tenerife

Hay locales que cuando abren sus puertas cambian una ciudad. Nacen como un proyecto de ocio y acaban convirtiéndose en puntos de referencia emocional, lugares donde se cruzan generaciones, modas y ritmos urbanos para después, en muchos casos, desvanecerse y caer en el olvido casi tan rápido como se hicieron imprescindibles.

El impacto se multiplica cuando esos edificios traen una memoria previa: antiguos cines que enseñaron a mirar en colectivo, boleras que introdujeron otra forma de jugar en la ciudad, discotecas que redefinieron la noche y la estética de una época.

Todo eso y mucho mas fue el edificio que los más mayores recuerdan como el Cine Rex, uno de los grandes lugares de ocio de Santa Cruz de Tenerife. Levantado en la calle Méndez Núñez en la década de los 50 y atribuido al arquitecto José Enrique Marrero Regalado, vivió muchos años de esplendor antes de cerrar a mediados de los 80.

Unos diez años permanecería cerrado este enorme local en pleno centro de la capital (no se tarda ni un minuto en llegar al Ayuntamiento o a la subdelegación del Gobierno) hasta que un proyecto mastodóntico tuvo lugar en él: el Harley's American Superbowl & Restaurant, un concepto de restaurante como nunca se había visto en Tenerife.

Logo del restaurante Harley´s sobre el acera de la calle Méndez Núñez / Absolute-action.com

El proyecto

La reconversión del antiguo cine se concibió con pistas de bolos en planta baja y un restaurante temático de estética americana en la planta alta, a la imagen y semejanza de un restaurante "hermano" en el sur de la isla (sus nombres diferían levemente, pero el distintivo de Harley´s era el mismo), en San Eugenio.

Sin embargo, a diferencia del que se encuentra en Costa Adeje, este contaba con un reclamo que fue publicitado con insisitencia a lo largo y ancho de Canarias: en el restaurante capitalino se encontraría la que se dijo entonces que era la pantalla gigante más grande de Europa (se entiende que para dentro de un local, ya que entonces las pantallas de los recintos deportivos ya constaban de unas dimensiones considerables).

Es imposible saber a ciencia cierta si dicha afirmación era cierta o no, pero no cabe duda que era una pantalla inmensa. Lo realmente adecuado sería hablar de un videowall de cubos de retroproyección, y estaría rondando entre 6 y 8 metros de ancho (alrededor de unas 450 pulgadas de diagonal).

Con la tecnología de entonces, eso se lograba con un muro de 4×4 cubos de 67 pulgadas y múltiples proyectores sincronizados sobre una pantalla de gran ganancia. Allí se proyectaban algunos eventos deportivos pero, sobre todo, vídeos musicales. Era tan grande que las primeras mesas se encontraban a varios metros de distancia para poder disfrutar de la imagen sin perder la vista.

Lamentablemente, en la red no hay fotos para mostrar dicha pantalla. Solo se han hallado dos instantáneas en la web de la empresa Absolute Action, quefue la encargada de varios trabajos en el local.

Interior del Harley´s de Santa Cruz / Absolute-action.com

Decoración y comida

La decoración del local no se quedaba atrás. Madera vista, una gran barra central y lámparas tipo “Tiffany” sobre las mesas, evocando una sensación de lujo que se mezclaba con la ornamentación típica de los restaurantes al más puro estilo estadounidense, con sus paredes decoradas con fotos de grandes artistas de Hollywood como Rodolfo Valentino y Lauren Bacall y artículos vintage de coches y motocicletas de la época.

Testimonios de clientes de entonces recuerdan con cariño aquellas primeras hamburguesas “a la americana” y sus postres como los “cookies con nata” (con galletas que entonces aun estaban por aterrizar en Canarias, las chips ahoy), servidas en bandejas de madera con potro auxiliar como no se había visto antes en la ciudad.

La bolera

Además del restaurante, su gran reclamo era la bolera que se construyó en la parte baja del inmueble y que durante años actuó como punto de reunión familiar y también juvenil, ya que, después del "cole” o por la tarde-noche de los fines de semana, grupos de amigos reservaban pistas y después subían a cenar, o simplemente echaban unas partidas mientras en los monitores retransmitían partidos de fútbol o cualquier otro deporte.

El primer año tras la apertura fue una locura de afluencia por la novedad: bolos, estética USA, pantallas, sonido y cocina urbana.

Cuenta en este periódico el cronista Alfonso González Jerez que cuando se produjo la inauguración acudió una florida representación de la sociedad tinerfeña encabezados por un Miguel Zerolo recién llegado a la alcaldía de Santa Cruz, y dicen que casi logró un strike en la primera tirada (derribar todos los bolos). Todo ello gracias a la influencia del empresario Mohamed Derbah, recientemente acusado de narcotráfico, quien según Jerez estaba detrás se tan ambicioso proyecto.

Discoteca

La popularidad de la bolera, a la que siguieron varias en la ciudad con diferente éxito, hizo que fuera la parte del negocio que continuó en activo más tiempo. La zona de restaurante, tras un primer periodo de esplendor, terminó languideciendo al poco tiempo, lo que llevó a su cierre y reconversión en una discoteca, TAO, que estuvo funcionó varios años antes del cierre definitivo., al igual que acabó sucediendo con la bolera.

Interior del Harley´s de Santa Cruz / Absolute-action.com

Desde entonces, el edificio del antiguo Rex ha seguido cambiando de manos y usos. Ya en 2021 se convirtió en lo que es en la actualidad, una sede del centro de Formación Profesional Cesur.

En el recuerdo colectivo, para algunos ese local es “el antiguo Rex” y para otros es la bolera ruidosa, el restaurante desbordado y la pantalla descomunal que convirtió la vieja sala en un icono pop de la ciudad.

Hoy queda el recuerdo de aquel local que muchos siguen citando como el que fue “el restaurante más espectacular de Tenerife”.