Santa Cruz de Tenerife plantará 50 árboles más en los jardines del Viera y Clavijo

Los jardines del Parque Cultural Viera y Clavijo, que se abrirán a la Rambla tras eliminar el muro que existía en la zona, se convertirán en el nuevo pulmón verde de Santa Cruz de Tenerife. Así lo han anunciado los ediles de Servicios Públicos y de Patrimonio, Carlos Tarife y Javier Rivero, durante una visita a este emblemático espacio, en el que se está llevando a cabo, desde 2023, una ambiciosa obra de rehabilitación, tanto del antiguo colegio de la Asunción como de la zona exterior.

Con respecto a los jardines del Parque Viera y Clavijo y tras las críticas recibidas por algunos colectivos, que afirman que se están talando árboles y descuidando los jardines, tanto los representantes municipales como el director de la obra, el arquitecto Fernando Menis, aseguran que, precisamente, el cuidado de la zona verde es una de las partes prioritarias de este proyecto. Menis anuncia que se plantarán unos 50 nuevos árboles, que se sumarán a los 55 ya existentes, entre los que también se incluyen palmeras.

Además de los árboles y palmeras, y según agrega el director de la obra, los jardines también estarán formados por arbustos, flores y otros tipos de plantas, que "sumarán unas 2.000 especies distintas". "Tendremos unos jardines espectaculares, que se podrán observar desde la Rambla y caminar junto a ellos, a diferencia de lo que ocurría hasta hace nada, debido a un muro que separaba el Viera y Clavijo de la ciudad. Se creará una amplia acera y una pantalla verde protegerá el paseo de la vía de tráfico", indicó el arquitecto. Éste no entiende cómo algunos colectivos ciudadanos pueden estar difundiendo que los trabajos de rehabilitación del Viera y Clavijo están atentando contra la zona verde del mismo, "cuando es todo lo contrario". Fernando Menis, defensor de los espacios verdes y responsable, entre otras actuaciones, del Jardín Botánico de La Orotava, cuenta que cada fin de semana acude al parque chicharrero a regar sus especies, a pesar de que ya existe un avanzado sistema de riego automático en el mismo.

Tala

Con respecto a la tala de árboles en el Parque Cultural Viera y Clavijo con motivo de las obras de rehabilitación que se ejecutan en la actualidad, tanto el concejal de Servicios Públicos como el de Patrimonio aclaran que "sólo se han retirado once cipreses, dos de la entrada y nueve del patio del antiguo Teatro Pérez Minik". "Y esto se ha hecho porque dichos ejemplares estaban muertos y suponían un peligro", añaden.

Cebia de 100 años

"Para nosotros es una prioridad cuidar la vegetación de este parque. Ejemplo de ello son las diferentes actuaciones que estamos llevando a cabo para proteger y conservar en buen estado la cebia de unos cien años que tiene el Viera y Clavijo, el único árbol que está protegido legalmente en este espacio. Hemos implantado a su alrededor un novedoso sistema de riego para mantener la humedad que tenía el árbol con el anterior pavimento y crearemos una de pantalla de protección cuanto derribemos el Pérez Minik para garantizar que las condiciones ambientales sigan siendo las mismas. Asimismo, el muro que lo separa de la avenida San Sebastián no será derribado", comentó Tarife.

Inicio de las obras

Los trabajos de rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo comenzaron, tras 15 años de espera, en julio de 2023, tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Con este proyecto, cuya ejecución supone una inversión de casi 12 millones de euros, la capital recuperará tanto el edificio que acogió el antiguo colegio de la Asunción como los jardines del parque, que también contará con un área infantil.

CaixaForum

En concreto, las obras consisten, fundamentalmente, en la rehabilitación del edificio principal del parque, declarado BIC (Bien de Interés Cultural), y en la mejora del entorno. Asimismo, se derribará el Teatro Pérez Minik, que se encuentra en estado "ruinoso", para construir un auditorio. Con respecto al uso del edificio principal, el Ayuntamiento anunció en mayo de este año que éste albergará el primer centro cultural CaixaForum de Canarias, "un gran espacio dedicado a la cultura, cuyo modelo de gestión y de programación es un éxito en otras ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia". La previsión es que los trabajos para recuperar el Viera y Clavijo finalicen a lo largo de 2027.