Santa Cruz de Tenerife ofrece su mano a quienes quieran montar un negocio

Santa Cruz de Tenerife ofrece ayuda y asesoramiento a aquellos ciudadanos que quieran montar un negocio en la ciudad. Este es el principal mensaje que se ha transmitido este jueves, 18 de septiembre, en el primer Foro de Emprendimiento Santa Cruz de Tenerife, organizado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento y EL DIA-La Opinión de Tenerife, y celebrado en el emblemático Palacio de Carta.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, encargado de inaugurar este encuentro, destacó que Santa Cruz le pone las "cosas fáciles" a los emprendedores a través del servicio gratuito y personalizado de asesoramiento que ofrece la Sociedad de Desarrollo, en la oficina ubicada en la calle Suárez Guerra.

Más de 3.000 empresas

En este sentido, informó de que más del 40% de los nuevos emprendedores de la Isla han establecido un negocio en Santa Cruz de Tenerife. Indicó que por el servicio de la Sociedad de Desarrollo han pasado, en los últimos años, más de 3.000 empresas y más de 6.200 personas.

Atraer emprendedores

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, comentó que a través de este foro se dan a conocer, con la participación de numerosos expertos y con el ejemplo de casos de éxito, las diferentes herramientas que proporciona la Sociedad de Desarrollo para ayudar a aquellos que tengan una idea a "encontrar el camino", y a los nuevos negocios, "a consolidarse". Asimismo, con este foro, el Ayuntamiento chicharrero persigue identificar y atraer a emprendedores con proyectos viables para incorporarlos a los programas de asesoramiento del Ayuntamiento.

Carmen Pérez resaltó que la intención de la Sociedad de Desarrollo es que este primer encuentro sea una declaración de intenciones, con el fin de trasladar a los ciudadanos que en Santa Cruz tienen un aliado estratégico. "El emprendimiento es difícil, pero hacerlo solo lo hace más complicado. Por eso, nos ponemos al lado de aquellos que quieren poner en marcha una idea".

Superar los cinco años

Además, y según añadió, este servicio municipal gratuito no sólo ofrece asesoramiento al principio del camino, "sino que también buscamos la consolidación del proyecto empresarial, para que el negocio no cierre al poco tiempo". En este sentido, indicó que en Canarias, el 70% de las nuevas empresas creadas no llega a los cinco años. "Nuestro objetivo es que las empresas en Santa Cruz de Tenerife no solo se creen, sino que también superen esos cinco años".

Proyecto piloto en la Rambla

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo aprovechó para recordar que, en el último trimestre del año, el Ayuntamiento pondrá en marcha un proyecto innovador para impulsar el emprendimiento y dar vida a los locales vacíos de las zonas de la Rambla y Salamanca. "Empezaremos por estas zonas, pero nuestra intención es extender este proyecto a otros puntos del municipio. Queremos impulsar la apertura de nuevos negocios en los locales vacíos de la capital".

Tras la intervención de los responsables municipales, el foro ofreció una explicación, a través de expertos y profesionales, de las diferentes fases que se llevan a cabo para convertir una idea en un negocio en Santa Cruz. Las intervenciones se iniciaron con un caso de éxito de emprendedor, protagonizado por Alba Almenara, graduada en Periodismo y traductora. Ésta fue presentada por Carmen Pérez, quien celebró que en Santa Cruz haya crecido el emprendimiento femenino, llegando al 53% de los nuevos negocios de la ciudad, por encima del 40% de Canarias.

Un caso de éxito

Alba Almenara agradeció el apoyo y ayuda que recibió del servicio de asesoramiento empresarial de la Sociedad de Desarrollo para poner en marcha su idea, dedicarse a la traducción técnica y comercial, tras recibir una oferta desde una empresa europea. Aseguró que lo que en un principio parecía un proceso totalmente abrumador se convirtió en una travesía mucho más gestionable y agradable.

"El mío fue un caso de emprendimiento atípico, porque era difícil encontrar un cliente a largo plazo y, además, parecía una profesión amenazada por las nuevas tecnologías. Pero, la Sociedad de Desarrollo no solo me hizo todo el papeleo, sino que me acompañó y acompaña en todo el proceso", manifestó.

Fase de desarrollo y plan de negocio

El director gerente de la Sociedad de Desarrollo, Juan Jacobo Fernández, se encargó de explicar la fase de desarrollo y plan de negocio, en la que, y según indicó, el servicio municipal de asesoramiento de Santa Cruz ayuda al ciudadano que llega con una idea a que interiorice su modelo de negocio, a analizar su viabilidad, a constituir la empresa y a consolidarla.

"El objetivo es que se invierta en Santa Cruz; que las ideas que llegan a nuestra oficina de Suárez Guerra se conviertan en negocios rentables y duraderos. Ofrecemos apoyo en todo el camino, en todas las fases del proceso emprendedor y ayudamos con todo el papeleo".

Juan Jacobo Fernández destacó que la Sociedad de Desarrollo cuenta con el único Observatorio Económico de Canarias, que facilita a los emprendedores los datos económicos y sociales necesarios para analizar la visibilidad de sus proyectos.

Fase de búsqueda de financiación

Con respecto a la búsqueda de financiación, explicó las claves de esta fase el director Segmento Negocios en la Dirección Territorial de Canarias de CaixaBank, Cirilo Jesús Pérez, quien informó de los productos que Microbank ofrece a los emprendedores para que desarrollen sus ideas en Santa Cruz, como microcréditos de hasta 30.000 euros para el inicio de la actividad y préstamos para garantizar su continuidad.

Fase de lanzamiento y consolidación

La portavoz de la Unidad de Emprendimiento e Innovación del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Jésica Barrios, ofreció a los asistentes información sobre los programas que se desarrollan para ayudar a los emprendedores a consolidar sus negocios, sobre todo, a través de las nuevas tecnologías. "Por ejemplo, uno de los casos en los que se trabajó fue protagonizado por una bodega que tenía problemas para gestionar los 500 correos electrónicos que recibía diariamente para visitas. Pusimos a su disposición una herramienta de IA (Inteligencia Artificial) para organizar mejor el trabajo".

Debate

Por último, el Foro incluyó un debate sobre las claves del éxito en el proceso emprendedor, moderado por el redactor jefe de El DÍA, Daniel Millet, en el que participaron Juan Carlos Pérez (técnico de la Agencia de Desarrollo Local de Los Realejos); William Díaz (técnico de emprendimiento, COE Canarias); Cirilo Jesús Pérez (CaixaBank); Jésica Barrios, portavoz de la Unidad de Emprendimiento e Innovación del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife; y Juan Jacobo Fernández (Sociedad de Desarrollo).

Estos señalaron que las claves del éxito para convertir una idea en un negocio son, entre otras, la motivación y el conocimiento, la disposición a asumir el riesgo, y la ilusión y las ganas. También señalaron que los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, pueden ser un importante aliado en el desarrollo de nuevos negocios. Por último, propusieron algunos sectores en los que se podrían inspirar nuevas ideas empresariales, como la atención a las personas mayores, el sector audiovisual en todos sus ámbitos, la alimentación para los que no tienen tiempo para hacer de comer, y hasta la astrofísica y la cuántica.