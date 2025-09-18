Santa Cruz de Tenerife cierra la oficina de Deportes del Quico Cabrera por falta de personal
El cierre se producirá durante el mes de octubre
La oficina municipal de asistencia al ciudadano en materia de registro del Servicio de Deportes, ubicada en el Pabellón Quico Cabrera, ha cerrado sus puertas de manera temporal, por «falta de personal».
Así lo ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en un decreto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este miércoles, 17 de septiembre.
El citado cierre de la oficina de Deportes se producirá entre el 1 y el 31 de octubre. Durante este periodo, y según indica el Consistorio chicharrero, la atención especializada a los ciudadanos en lo relativo a la gestión de las actividades físicos-deportivas e información deportiva del servicio (venta de bonos de piscina, actividades, campamento de niños y mayores e información al público) continuará prestándose en las instalaciones de la piscina municipal Acidalio Lorenzo.
Atención general
Con respecto a la atención general a la ciudadanía para la presentación de registros dirigidos al Servicio de Deportes, los usuarios se podrán dirigir al resto de oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Santa Cruz. Entre éstas se encuentras las oficinas de la sede de La Granja, de Ofra, La Salud, El Sobradillo, Añaza, La Salud y San Andrés.
